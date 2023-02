भूकंप से अब तक 6600 से ज्यादा की मौत, भारत ने बचाव उपकरण, राहत सामग्री, मेडिकल दल के साथ चार विमान तुर्की भेजे

Turkey Earthquake: भारत ने तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप के मद्देनजर मदद करने के लिए मंगलवार को चार सी-17 ग्लोबमास्टर सैन्य परिवहन विमानों के जरिये राहत सामग्री, एक ‘चलित अस्पताल’ और तलाश एवं बचाव कार्य करने वाले विशेषज्ञ दल को भेजा. तुर्की के साथ-साथ सीरिया में भी भूकंप से जान-माल का भारी नुकसान हुआ है. दोनों देशों में भूकंप में 6,200 से अधिक लोगों की मौत हुई है. राहत सहायता भेजे जाने के विषय से अवगत लोगों ने बताया कि भारत के बुधवार सुबह तक वायु सेना के सी-130जे विमान से राहत सामग्री सीरिया भेजने की उम्मीद है. बता दें कि सोमवार को आए दो शक्तिशाली भूकंप में तुर्की और सीरिया के विभिन्न हिस्से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं. विश्व के कई देशों ने वहां राहत कार्यों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है.

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक ट्वीट में कहा, ‘भारत इस चुनौतीपूर्ण क्षण में अपनी एकजुटता व्यक्त करता है.’ जयशंकर ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि उन्होंने एकजुटता व्यक्त करने और भारत के सहयोग से अवगत कराने के लिए सीरिया के अपने समकक्ष फैसल मेकदाद से संपर्क किया. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक ट्वीट में कहा, ‘वायुसेना का सी-17 ग्लोबमास्टर-3 एनडीआरएफ के दलों और उपकरणों के साथ भारत से तुर्की के लिए रवाना हुआ. इस मुश्किल घड़ी में भारत, तुर्की के लोगों के साथ एकजुटता के साथ खड़ा है.’

#WATCH | “An IAF flight carrying 6 tons of Emergency Relief Assistance has taken off for Syria. Consignment consists of life-saving medicines and emergency medical items. India stands in solidarity with those most affected by this tragedy,” tweets EAM Dr S Jaishankar pic.twitter.com/qvBX86i2XI — ANI (@ANI) February 7, 2023

तलाश एवं बचाव कर्मियों के एक समूह, विशेष रूप से प्रशिक्षित श्वान दस्ता, ड्रिल मशीन, राहत सामग्री, दवाइयों के साथ प्रथम सी-17 परिवहन विमान सुबह तुर्की के अदन में उतरा. भारतीय वायुसेना का दूसरा विमान इसी तरह की सामग्री और कर्मियों के साथ दोपहर के करीब तुर्की के लिए भेजा गया. जयशंकर ने कहा, ‘एनडीआरएफ के 50 से अधिक तलाश एवं बचाव कर्मियों, विशेष रूप से प्रशिक्षित श्वान दस्ते, ड्रिल मशीन, राहत सामग्री, दवाइयां और अन्य आवश्यक उपकरणों के साथ प्रथम भारतीय सी-17 उड़ान अदन, तुर्की पहुंच गया है.’ प्रथम एवं दूसरे, दोनों विमानों से एनडीआरएफ के तलाश एवं बचाव कर्मी भेजे गए हैं.