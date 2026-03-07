Hindi World Hindi

Earthquake Near Bandar Abbas In Southern Iran Measuring 4 1 On Richter Scale Bhokamp

ईरान में आया 4.1 तीव्रता का भूकंप, बंदर अब्बास में महसूस किए गए झटके, नुकसान की खबर नहीं

Earthquake in Iran: ईरान के बंदर अब्बास में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. 4.1 तीव्रता का भूकंप होर्मोजगान प्रांत से लगभग 75 किमी पश्चिम में 10 किलोमीटर की गहराई पर आया.

(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)

Earthquake near Bandar Abbas in Iran: अमेरिका-इजरायल से जारी युद्ध के बीच ईरान के बंदर अब्बास में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.1 आंकी गई है. अभी तक किसी बड़े नुकसान या किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है. यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) के मुताबिक, भूकंप का यह झटका बंदर अब्बास, होर्मोजगान प्रांत से लगभग 75 किमी पश्चिम में 10 किलोमीटर की गहराई पर आया.

यह स्टोरी अपडेट की जा रही है…