Philippines की राजधानी Manila में भूकंप के तेज झटके, 6.3 मापी गई तीव्रता

Philippines Earthquake: फिलीपींस की राजधानी मनीला (Manila) में मंगलवार शाम भूकंप के तेज झटके महूसस किये गए. रिक्टर पैमाने पर भूकंप (Earthquake News) की तीव्रता 6.3 मापी गई. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (National Center for Seismology) ने बताया कि भूकंप का केंद्र मनीला से 524 किलोमीटर उत्तर की तरफ था. वहीं, इसकी गहराई जमीन से 10 किलोमीटर नीचे थी.

