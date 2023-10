अफगानिस्तान में भूकंप ने फिर दहलाया, 4.3 की तीव्रता से कांपी धरती

Afghanistan Earthquake Today: नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (NCS) के अनुसार, अफगानिस्तान में बुधवार देर रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि भूकंप 1 बजकर 9 मिनट पर आया, जिसका केंद्र 150 किलोमीटर की गहराई में था. जानकारी के अनुसार, रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई है. बता दें, पिछले 15 दिन के अंदर चौथी बार अफगानिस्तान की धरती भूकंप से हिली है. इससे पहले 15 अक्टूबर को अफगानिस्तान में दो बार भूकंप आया था.

An earthquake of Magnitude 4.3 on the Richter Scale occurred at 1:09 am today in Afghanistan. pic.twitter.com/9l7X7kiYij

