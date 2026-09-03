नेपाल-तिब्बत बॉर्डर पर जहां बाढ़ ने मचाई तबाही, वहां भूकंप के ताजा झटकों से दहशत

एक सप्ताह पहले तिब्बत-नेपाल बॉर्डर पर जहां बाढ़ ने कहर ढाया था, वहां अचानक आए भूकंप ने एक बार फिर दहशत मचा दी है. रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5 बताई गई है.

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नेपाल में आई बाढ़ के बाद रसुवा जिले की तस्वीर, (तस्वीर: IANS)

नेपाल-तिब्बत बॉर्डर पर भूंकप के झटके

रिक्टर स्केल पर 5.0 थी इस भचाल की तीव्रता

एक सप्ताह पहले इसी इलाके में आई भीषण बाढ़

ग्लोबल वार्मिंग को माना जा रहा है इस तबाही का कारण

Earthquake Jolts Nepal-Tibet Flood Affected Areas panic occurred: नेपाल-तिब्बत बॉर्डर पर हाल ही में जहां बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई थी, वहां भूकंप के ताजा झटके महसूस होने के बाद लोग सहम गए. रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5 बताई गई है. फिलहाल किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना की खबर नहीं है. जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज (GFZ) के मुताबिक, यह भूकंप जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई पर आया था. लोग उम्मीद कर रहे हैं कि धरती के कांपने का यह असर उन दो झीलों पर न हुआ हो, जो हाल ही में ग्लेशियर के टूटने से नेपाल-तिब्बत बॉर्डर पर बनी थीं, जिन्हें सेंसटिव माना जा रहा था.

बाढ़ से नेपाल-तिब्बत में तबाही

बता दें बुधवार (26 अगस्त 2026) को नेपाल-तिब्बत बॉर्डर में ग्लेशियर फटने के बाद भोटेकोशी और त्रिशूली नदी में आई भीषण बाढ़ अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गई. इन इलाकों से अब तक शवों के मिलने का सिलसिला जारी है. अब तक 1268 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि करीब 4 से साढ़े 4 हजार से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं.

बाढ़ से पहले आया था भूकंप

पिछली बार जब नेपाल-तिब्बत बॉर्डर में यह बाढ़ आई थी, तो उससे पहले ग्लेशियर के टूट कर गिरने की वजह से भूकंप के झटके महसूस हुए थे. इसके बाद भोटेकोशी और त्रिशूली नदी ने नेपाल के नदी के आसपास के इलाकों में कोहराम मचा कर रख दिया. तिब्बत की ओर भी ऐसे ही नुकसान की खबरे हैं, जहां से अब तक 21 लोगों की मौत की खबरें हैं.

ग्लेशियर टूटने से सब तहस-नहस

ग्लेशियर के टूटने से बॉर्डर के दोनों ओर भारी मात्रा में बर्फ, चट्टानें, कीचड़ और पानी का भारी वेग अपने साथ सब बहाते हुए ले गया. इस दौरान नदी का जलस्तर कई-कई मीटर ऊंचा हो गया था और और उसका वेग भी बहुत ज्यादा तेज हो गया था. ऐसे में नदी के रास्ते में जो भी आया वह अपने संग बहाती ले गई.

ग्लोबल वार्मिंग है वजह

एक्सपर्ट्स इस भीषण त्रासदी का कारण ग्लोबल वार्मिंग को बता रहे हैं. पहाड़ी इलाकों के तापमान में बीते कुछ सालों में 1 से डेढ़ डिग्री का उछाल दर्ज किया गया है. इसके चलते यहां फैले बर्फ के बड़े-बड़े ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और इनके चलते ऐसे हादसों का खतरा बढ़ता जा रहा है. हिमालय का इलाका वैसे भी भूकंप के सेंसेटिव जोन में आता है और इन झटकों से भी लोगों का दिल बैठ जाना लाजमी है.