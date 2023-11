Indonesia Earthquake: इंडोनेशिया में भूकंप के जोरदार झटके, 6.8 रही तीव्रता

Indonesia Earthquake: भारत में लगभग हर दूसरे दिन भूकंप के झटके तेज महसूस किए जा रहे हैं. यूरोपीय भूमध्यसागरीय भूकंप विज्ञान केंद्र (EMSC) के अनुसार, इंडोनेशिया के बांदा सागर में बुधवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए. इस भूकंप की तीव्रता 6.8 बताई जा रही है. यूरोपीय-भूमध्यसागरीय भूकंप विज्ञान केंद्र की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, भूकंप इंडोनेशिया के अंबोन से लगभग 370 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में था. हालांकि, सुनामी चेतावनी केंद्र (PWTC) की ओर से सुनामी की कोई चेतावनी नहीं दी गई है.

