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Earthquake Of Magnitude 7 Strikes Japan Sunami Warning Issued

Earthquake: जापान में आया 7.4 तीव्रता का बड़ा भूकंप, सहम उठे लोग, सुनामी की चेतावनी भी जारी

Earthquake: जापान में भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है. रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7.4 बताई जा रही है.

Earthquake: जापान में सोमवार दोपहर को काफी तेज भूकंप आया है. देश के उत्तर हिस्से में आए इस भूकंप की तीव्रता 7.4 मैग्नीट्यूड बताई जा रही है. शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक ये भूकंप समुद्री इलाके में आया है.

नेशनल ब्रॉडकास्टर NHK के अनुसार, भूकंप के बाद उत्तरी जापान के तटीय इलाकों के लिए तुरंत सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई.

कहां था भूकंप का केंद्र



उत्तर जापान के संरिकु तट के पास ये भूकंप आया है. इसका केंद्र समुद्र की 10 किलोमीटर गहराई में है. स्थानीय समयानुसार दोपहर करीब 4:53 बजे (GMT समयानुसार 07:53 बजे) भूकंप का झटका महसूस किया गया.

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क्या कहा गया है एडवाइजरी में

इवाते प्रीफेक्चर और होक्काइडो में समुद्र की लहरें करीब 3 मीटर तक ऊंची उठ सकती हैं. यहां रहने वाले लोग तुरंत सुरक्षित और ऊंची जगहों पर चले जाएं. भूकंप के बाद बनी सुनामी की लहरें समुद्र तट के पास पहुंचनी शुरू हो चुकी हैं और ये एक बार नहीं, बल्कि कई बार आ सकती हैं.

शनिवार को भी कांपी थी धरती

दो दिन पहले उत्तरी नागानो प्रांत में भूकंप के झटके महसूस करने के बाद लोग सिहर उठे थे. जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी ने बताया कि स्थानीय समयानुसार शनिवार दोपहर 1:20 बजे भूकंप आया था. रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 5.0 मापी गई थी.

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