Earthquake News: नेपाल में रविवार सुबह-सुबह भूकंप (Nepal Earthquake) के झटके महसूस किये गए. नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (National Centre for Seismology) के मुताबिक भूकंप के झटके नेपाल की राजधानी काठमांडू (Kathmandu Earthquake) से 147 किमी दक्षिण पूर्व की तरफ महसूस किये गए.Also Read - सबसे सस्ता डेटा देने वाला 5वां देश बना भारत, जानिये किस देश में मिलता है सबसे महंगा डेटा

Earthquake tremors felt in Kathmandu, Nepal

An earthquake of magnitude 5.5 on the Richter scale occurred 147 km east-southeast of Kathmandu, Nepal at 0758 hours: National Center for Seismology

— ANI (@ANI) July 31, 2022