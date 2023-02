Earthquakes: तुर्की में तीन माह के लिए आपात स्थिति लागू, सीरिया समेत भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा 5 हजार के पार

अदन (तुर्की ) : तुर्की और सीरिया में आए 7.8 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप और उसके बाद के झटकों के कारण धराशाई हुई इमारतों में से और शवों के बरामद होने से मृतकों का आंकड़ा पांच हजार की संख्या को पार कर गया है. वहीं, भूकंप से प्रभावित तुर्की के 10 प्रांतों में 3 महीने की आपात स्थिति की घोषणा की गई है.

तुर्की की अनादोलू समाचार एजेंसी ने तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन के हवाले से रिपोर्ट किया है कि बड़े पैमाने पर भूकंप से प्रभावित 10 प्रांतों में 3 महीने की आपात स्थिति की घोषणा की गई है.

तुर्की और सीरिया में भूकंप से 5021 लोगों की मौत हुई है और 1602 लोग घायल हैं. स्वस्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सीरिया सरकार के कब्जे वाले इलाके में मृतकों की संख्या 812 हो गई जबकि 1450 लोग घायल हुए हैं.