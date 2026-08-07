कांगो में इबोला का कहर: 1,850 मौतें, 4,053 संक्रमित, बच्चों पर सबसे ज्यादा असर

Ebola In Congo: डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इबोला वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है.

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इबोला का कहर. (Photo/IANS)

इबोला से कांपा कांगो

1,850 लोगों की मौत

पूर्वी इलाकों में हालात बेहद गंभीर

डीआरसी में इबोला संकट गहराया

Ebola In Congo: डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (डीआरसी) में इबोला वायरस का प्रकोप लगातार भयावह होता जा रहा है. स्वास्थ्य अधिकारियों के ताजा आंकड़ों के अनुसार, अब तक 4,053 लोगों में इबोला संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 1,850 लोगों की मौत हो चुकी है. बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य एजेंसियों की चिंता और दुनिया की निगाहें एक बार फिर इस घातक वायरस पर टिक गई हैं.स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अभी 694 मरीज आइसोलेशन में या अस्पताल में इलाजरत हैं, जबकि 793 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं. लेकिन पूर्वी डीआरसी में हालात सबसे ज्यादा गंभीर बताए जा रहे हैं.

बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित

संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने गुरुवार को कहा कि इस प्रकोप में अब तक 330 बच्चों की मौत हो चुकी है. इससे इतुरी प्रांत में जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं. यूनिसेफ के अनुसार, “बच्चों में कुल पुष्ट मामलों का लगभग एक चौथाई हिस्सा है, लेकिन मौतों में उनका हिस्सा लगभग एक तिहाई है. 5 साल से कम उम्र के छोटे बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, उनमें मृत्यु दर वयस्कों की तुलना में दोगुने से भी ज्यादा है.”

अस्पताल जाने से कतरा रहा परिवार

संगठन ने बताया कि इबोला के डर और स्वास्थ्य केंद्रों में रुकावट के कारण परिवार अस्पताल जाने से कतरा रहे हैं. इससे बचपन के टीकाकरण, मातृ स्वास्थ्य और अन्य जरूरी सेवाओं में भारी गिरावट आई है. यूनिसेफ के डीआरसी प्रतिनिधि जॉन एगबोर ने कहा, “इबोला का प्रकोप पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था को बाधित कर रहा है. इसका सीधा असर मलेरिया, डायरिया और अन्य इलाज योग्य बीमारियों पर पड़ेगा, जो बच्चों की मौत की सबसे बड़ी वजह हैं.”

स्थिति हैं गंभीर

अंतरराष्ट्रीय चिकित्सा संगठन मेडेसिन्स सैन्स फ्रंटियर्स ने बुधवार को चेतावनी दी कि पूर्वी डीआरसी में इबोला की स्थिति पहले से कहीं ज्यादा गंभीर है. संगठन के मुताबिक संक्रमण अभूतपूर्व गति से फैल रहा है और इसके धीमा होने के कोई संकेत नहीं हैं. डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने कहा कि अस्पतालों में बेड की कमी, मेडिकल स्टाफ पर दबाव और समुदायों में डर की वजह से मरीज समय पर इलाज नहीं ले पा रहे हैं. (इनपुट: आईएएनएस)