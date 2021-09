Viral Video: किसी देश के राष्ट्रपति पर अंडे फेंक दिए जाएँ या थप्पड़ मार दिया जाए तो ये अपने आप में बड़ी बात हो जाती है और फिर अगर ऐसा फ़्रांस जैसे देश के राष्ट्रपति के साथ हो तो फिर ये बात कहीं ज्यादा चौंकाने वाली भी हो जाती है. दरअसल, फ्रांस के ल्यों शहर में एक अंतरराष्ट्रीय खाद्य व्यापार मेले की यात्रा के दौरान एक व्यक्ति ने राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों पर एक अंडा फेंका.Also Read - UP: सरकारी स्‍कूल के 5 टीचर्स ने क्‍लास में किया डॉन्‍स, Video Viral होने पर गिरी सस्‍पेंशन की गाज

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से वायरल हो रहा है. वीडियो में मैक्रों भीड़ के बीच से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी दौरान उन पर एक अंडा फेंका गया जो बिना टूटे उनके ऊपर से उछल गया. दो अंगरक्षकों को उनकी रक्षा के लिए तुरंत राष्ट्रपति के करीब आते देखा जा सकता है.

Either @EmmanuelMacron is protected by an invisible shield or someone just threw a boiled egg. pic.twitter.com/JTf5fZsAMf

— ™️ (@TheMarketDog) September 27, 2021