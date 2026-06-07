3 हजार साल बाद खुला राज! फिरौन की कब्र में मिला ऐसा हथियार... देख वैज्ञानिकों की बढ़ी चिंता

3,000 साल पुराना रहस्य आखिरकार सुलझ गया है. फिरौन तूतनखामुन की कब्र में खंजर मिला है, जो धरती पर नहीं बना था. वैज्ञानिकों ने बताया कि यह अंतरिक्ष की मदद से तैयार किया गया था.

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खंजर में मौजूद लोहे में लगभग 11 प्रतिशत निकल और 0.6 प्रतिशत कोबाल्ट था.

मिस्र के प्रसिद्ध फिरौन तूतनखामुन की कब्र से लगभग एक सदी पहले मिली एक रहस्यमयी वस्तु ने वैज्ञानिकों को चिंता में डाल दिया है. साल 1922 में जब पुरातत्वविदों ने तूतनखामुन की कब्र खोली, तो उन्हें वहां सोने-चांदी और कीमती खजानों के साथ दो खंजर भी मिले. इनमें से एक सोने का था, लेकिन दूसरा लोहे से बना हुआ था. सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि 3 हजार साल से ज्यादा पुराना होने के बावजूद उस खंजर पर जंग के निशान नहीं थे. उस समय मिस्र कांस्य युग (Bronze Age) में था और लोहे का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू नहीं हुआ था. ऐसे में सवाल उठा कि आखिर फिरौन की कब्र में लोहे का यह हथियार आया कहां से?

जांच में पता चली चौंकाने वाली बात

TOI ने बताया कि इसका जवाब 2016 में मिला था. शोधकर्ताओं ने बिना नुकसान पहुंचाए एक्स-रे फ्लोरेसेंस तकनीक की मदद से इसकी धातु की संरचना का अध्ययन किया. जांच के दौरान, पता चला कि खंजर में मौजूद लोहे में लगभग 11 प्रतिशत निकल और 0.6 प्रतिशत कोबाल्ट था. यह मात्रा सामान्य लौह अयस्क से बनने वाले लोहे में नहीं पाई जाती. वैज्ञानिकों ने पाया कि इसकी संरचना अंतरिक्ष से पृथ्वी पर गिरने वाले लौह उल्कापिंडों (Iron Meteorites) से काफी मिलती-जुलती है. इससे यह लगभग साबित हो गया कि यह खंजर किसी उल्कापिंड की धातु से बनाया गया था.

क्यों खास था ये लोहा?

आज के समय में लोहा एक सामान्य धातु है, लेकिन हजारों साल पहले इसकी स्थिति बिल्कुल अलग थी. उस दौर में इंसानों को लौह अयस्क से लोहा निकालने की तकनीक नहीं आती थी. ऐसे में अंतरिक्ष से गिरे उल्कापिंडों में मिलने वाला लोहा बेहद दुर्लभ और कीमती माना जाता था. माना जाता है कि तूतनखामुन का यह खंजर सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि शाही प्रतिष्ठा और शक्ति का प्रतीक था. प्राचीन सभ्यताओं में आसमान से गिरने वाली वस्तुओं को दिव्य माना जाता था, इसलिए इस धातु का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी बहुत अधिक रहा होगा.

पहले भी इस्तेमाल हो चुका था ये

वैज्ञानिकों का मानना है कि मिस्र के लोग तूतनखामुन से भी हजारों साल पहले उल्कापिंडों से मिले लोहे का उपयोग कर रहे थे. पुरातत्वविदों को मिस्र के प्राचीन गर्जेह कब्रिस्तान में लगभग 3300 ईसा पूर्व के कुछ मनके (Beads) मिले थे. बाद में हुई जांच में पता चला कि वे भी निकल युक्त उल्कापिंडीय लोहे से बने थे. प्राचीन कारीगर इस दुर्लभ धातु को सावधानी से पीटकर पतली चादरों में बदलते थे और फिर उससे आभूषण तैयार करते थे. इससे साबित होता है कि प्राचीन मिस्रवासी हजारों साल पहले ही अंतरिक्ष से आने वाली धातु को पहचान चुके थे.

क्यों खास है ये खोज?

तूतनखामुन का यह खंजर सिर्फ एक पुरातात्विक वस्तु नहीं, बल्कि मानव इतिहास और तकनीकी विकास की कहानी भी बयां करता है. लंबे समय तक माना जाता रहा कि लौह युग की शुरुआत तब हुई, जब इंसानों ने लौह अयस्क को गलाकर लोहा बनाना सीखा. लेकिन इस खोज ने दिखाया कि इंसान उससे पहले भी लोहे का उपयोग कर रहे थे, हालांकि वह लोहा धरती से नहीं बल्कि अंतरिक्ष से आया था.