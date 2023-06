मिस्र की महिला ने PM मोदी को फिल्म शोले का गाना 'ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे.. सुना कर किया मंत्रमुग्ध ' देखें वीडियो

PM Modi Egypt Visit: अमेरिका की यात्रा के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ( PM Modi in Egypt) आज शनिवार को शाम मिस्र की दो दिन की यात्रा (Egypt Visit) पर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया. पीएम मोदी मिस्र की राजधानी काहिरा में रिट्ज कार्लटन हॉटल पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात की. इस दौरान एक मिस्र की महिला ने पीएम नरेंद्र मोदी को बॉलीवुड की हिंदी फिल्म की शोले का गाना ‘ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे (Yeh Dosti Hum Nahi Todenge) ..’ सुनाया तो पीएम ने पूरी तन्मयता से सुना और वाह कहा. इस दौरान भारतीय समुदाय के लोग तालियां बजाते हुए नजर आए. इस पल का यह वीडियो सामने आया है.

काहिरा में फिल्म शोले के गाने ‘ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे’ से पीएम मोदी को मंत्रमुग्ध करने वाली मिस्र की महिला जेना ने कहा, ‘पीएम मोदी से मिलकर बहुत अच्छा लगा. ‘

#WATCH | An Egyptian woman sings ‘Yeh Dosti Hum Nahi Todenge’ to welcome PM Modi in Cairo pic.twitter.com/Ce4WGcSYhc — ANI (@ANI) June 24, 2023

एक विशेष सम्मान में मिस्र के पीएम ने हवाई अड्डे पर पीएम मोदी का स्वागत किया गया. पीएम मोदी ने गार्ड ऑफ ऑनर का भी निरीक्षण किया.

26 साल बाद किसी भारतीय पीएम की पहली द्विपक्षीय यात्रा के लिए पीएम मोदी मिस्र पहुंचे हैं. मिस्र के पीएम मुस्तफा मैडबौली ने पीएम मोदी का स्वागत किया है.