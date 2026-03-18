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EID 2026: इस बार खुले में नहीं, मस्जिदों के अंदर पढ़ी जाएगी ईद की नमाज, जानें कहां लागू हुआ यह नियम

Eid ul Fitr Namaz: ईद-उल-फितर की विशेष नमाज में भारी भीड़ उमड़ती है. इनमें हजारों की संख्या में नमाजी शामिल होते हैं. आमतौर पर ईद की नमाज किसी खुले स्थान पर ही पढ़ी जाती रही है.

Published date india.com Published: March 18, 2026 8:31 PM IST
email india.com By Parinay Kumar email india.com twitter india.com
EID Ki Namaz Ki Timing

Eid ul Fitr Namaz Timing: ईरान-इजरायल की जंग 19 दिनों से जारी है. इजरायल और अमेरिका के हमलों का ईरान पूरी ताकत के साथ जवाब दे रहा है. ईरान-इजरायल की जंग का असर खाड़ी के लगभग सभी देशों पर है. जंग के बीच ईद का त्योहार भी आ गया है. खाड़ी देशों में मिसाइलें और ड्रोन गिरना आम बात हो गई है. संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने जंग को देखते हुए ईद की नमाज को लेकर नया नियम जारी किया है. UAE के अधिकारियों ने घोषणा की है कि इस साल ईद-उल-फितर की नमाज पूरे देश में सिर्फ मस्जिदों के अंदर ही पढ़ी जाएंगी.सुरक्षा के एहतियाती उपायों के तहत खुले मैदानों में होने वाली नमाजों को कुछ समय के लिए रोक दिया गया है.

UAE ने क्यों लिया यह फैसला?

इस्लामिक मामलों, वक्फ और जकात के जनरल अथॉरिटी ने एक बयान में कहा कि ईद की नमाज पूरे देश में सिर्फ मस्जिदों के अंदर ही होंगी. अथॉरिटी ने पुष्टि की है कि ईद के मौके पर आमतौर पर तयशुदा नमाज के मैदानों में होने वाली बड़ी बाहरी सभाओं की इस साल अनुमति नहीं होगी. अधिकारियों ने बताया कि यह फैसला नेशनल इमरजेंसी और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, दुबई और शारजाह के इस्लामिक मामलों के विभागों के साथ तालमेल बिठाकर लिया गया है.

अधिकारियों ने बताया कि यह कदम उन व्यापक एहतियाती उपायों का हिस्सा है जिनका मकसद पूरे देश में ईद की नमाजों की सुरक्षा और सुचारू आयोजन सुनिश्चित करना है. सरकार ने जोर देकर कहा कि पूरे UAE में मस्जिदें, रमजान के पवित्र महीने के समापन पर होने वाली इस विशेष नमाज के लिए नमाजियों को जगह देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं.

नमाजियों से गाइडलाइंस पालन करने का अनुरोध

नमाजियों से आग्रह किया गया है कि वे आधिकारिक दिशा-निर्देशों का पालन करें और संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों में सहयोग करें. अथॉरिटी ने जनता से यह भी अपील की कि वे नमाज में शामिल होते समय सुरक्षा संबंधी सावधानियों का पालन करें. बयान में कहा गया, ‘यह कदम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार की तरफ से उठाए गए एहतियाती उपायों का हिस्सा है. नमाजियों से आग्रह किया गया कि वे मस्जिदों के अंदर नमाज अदा करते समय गाइडलाइंस का पालन करें.

नमाज पर उमड़ती है भारी भीड़

परंपरागत रूप से, UAE में ईद-उल-फितर की नमाजों में भारी भीड़ उमड़ती है और अक्सर हजारों नमाजियों को जगह देने के लिए ये नमाजें खुले स्थानों या विशेष रूप से तयशुदा नमाज के मैदानों में होती हैं. हालांकि, अधिकारियों ने कहा कि इस साल नमाजों को मस्जिदों तक सीमित रखने से भीड़ के बेहतर प्रबंधन और आयोजन में मदद मिलेगी. यह घोषणा UAE सरकार के सरकारी मीडिया विभाग की तरफ से दी गई है. इसमें दोहराया गया है कि सभी अमीरात में नमाजियों को मस्जिदों के अंदर सुरक्षित और सुचारू रूप से ईद की नमाज़ अदा करने की अनुमति देने के लिए सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं.

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Parinay Kumar

Parinay Kumar

परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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