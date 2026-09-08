एफिल टॉवर बंद... हिंदू ग्रुप के दौरे के दौरान महिला कर्मचारी को छिपाने पर भड़का विवाद, जानें पूरा मामला

Eiffel Tower Controversy: कर्मचारियों ने बैठक करने का फैसला किया, पहला, मैनेजमेंट के साथ बातचीत शुरू करने के लिए, और दूसरा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कंपनी में महिलाओं के साथ दोबारा कभी ऐसा व्यवहार न हो.

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माना जाता है कि हिंदू प्रतिनिधिमंडल ने अनुरोध किया था कि 'महिलाओं के साथ बातचीत' सीमित रखी जाए. (photo credit, IANS)

Eiffel Tower Controversy: एफिल टॉवर के कर्मचारियों के विरोध-प्रदर्शन के कारण इस ऐतिहासिक स्मारक को बंद कर दिया गया. कर्मचारी इस बार से नाराज थे कि एक हिंदू ग्रुप के दौरे के दौरान महिला कर्मचारियों को ‘छिपने के लिए मजबूर’ किया गया था. यह शनिवार को घटी. इसके बाद कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और सोमवार को एफिल टॉवर को बंद कर दिया गया. टॉवर के बाहर लगे एक साइन पर लिखा था कि ‘ऑपरेशनल कारणों से एफिल टॉवर के खुलने में देरी हो रही है. हम माफी चाहते हैं.

क्या है पूरा मामला ?

डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था (BAPS) से जुड़े एक हिंदू धार्मिक ग्रुप के 100 लोग पेरिस के बाहरी इलाके में एक हिंदू मंदिर के उद्घाटन से जुड़े समारोहों के लिए फ्रांस में थे. ये लोग वीकेंड पर एफिल टॉवर दिखने पहुंचे. महिला कर्मचारियों ने बताया कि मैनेजमेंट ने उन्हें हिंदू ग्रुप के आने से पहले ‘खुद को नजरों से दूर रखने’ के लिए कहा था, जबकि कुछ कर्मचारियों की जगह पुरुषों को तैनात किया गया था.

क्या कहा था हिंदू प्रतिनिधिमंडल ने ?

माना जाता है कि हिंदू प्रतिनिधिमंडल ने अनुरोध किया था कि ‘महिलाओं के साथ बातचीत’ सीमित रखी जाए, हालांकि एफिल टॉवर की ऑपरेटिंग कंपनी ने कहा कि ‘इन शर्तों को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था’.

कर्मचारी क्यों हुए नाराज ?

कहा जाता है कि कर्मचारी इस अनुरोध से हैरान रह गए थे – और उन्होंने सोमवार सुबह एक बैठक आयोजित की ताकि ‘यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनी में महिलाओं के साथ दोबारा कभी ऐसा व्यवहार न हो’. इसके बाद मैनेजमेंट से बात की गई.

स्टाफ यूनियन की प्रतिनिधि डायने डेवोइन के अनुसार, ‘ऑपरेशनल कारणों’ से टॉवर को बंद कर दिया गया और मैनेजमेंट ने कर्मचारियों से माफी मांगी है. उन्होंने कहा कि ‘जब प्रतिनिधिमंडल वहां से गुजरा, तो महिलाओं को अपने वर्कस्टेशन छोड़ने के लिए कहा गया ताकि पुरुष उनकी जगह ले सकें.

क्या बोली ऑपरेशनल कंपनी ?

इस मशहूर जगह को चलाने वाली कंपनी SETE ने कहा कि हालात ‘SETE की वैल्यूज़ (मूल्यों) और पुरुषों व महिलाओं के बीच समानता के सिद्धांतों के मुताबिक नहीं थे. कंपनी ने कहा कि वह इसके किसी भी नतीजे को स्वीकार करेगी. SETE के प्रेसिडेंट एरियल वेल, जो पेरिस में चुने हुए सोशलिस्ट अधिकारी भी हैं, ने कहा, यह साफ तौर पर स्वीकार करने लायक बात नहीं है.