एफिल टावर पर गिरी आसमानी बिजली, मगर क्यों नहीं हुआ कोई नुकसान? वजह जानकर हैरान रह जाएंगे

दरअसल एफिल टावर पर बिजली गिरना कोई नई बात नहीं है. हर साल इस पर 5 से 10 बार तक बिजली गिरती है. इसकी वजह इसकी 330 मीटर ऊंचाई है.

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Viral Video Today: सोशल मीडिया पर पेरिस के एफिल टावर से जुड़ा वीडियो खूब शेयर किया जा रा है. इसमें कैमरे में एक ऐसा नजारा कैद हुआ है जिसे देखकर लोग दंग रह गए हैं. दरअसल आसमानी बिजली का एक जोरदार बोल्ट सीधे एफिल टावर पर आ गिरा. वीडियो देखकर कई लोगों को लगा कि इतनी भयानक बिजली गिरने के बाद शायद टावर को बड़ा नुकसान हुआ होगा. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. दरअसल एफिल टावर पर बिजली गिरना कोई नई बात नहीं है. हर साल इस पर 5 से 10 बार तक बिजली गिरती है. इसकी वजह इसकी 330 मीटर ऊंचाई है. तूफान के दौरान बिजली सबसे ऊंची और धातु से बनी चीज को अपना रास्ता बनाती है.

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टावर को क्यों नहीं होता नुकसान

अब सवाल ये है कि आखिर इतनी ताकतवर बिजली गिरने के बाद भी एफिल टावर को कुछ क्यों नहीं होता. इसकी वजह है इसकी खास इंजीनियरिंग. टावर को शुरू से ही इस तरह बनाया गया है कि बिजली का पूरा करंट लोहे के ढांचे से होकर सीधे जमीन में चला जाए. यानी बिजली इमारत को नुकसान पहुंचाने के बजाय सुरक्षित तरीके से धरती में उतर जाती है. आसान भाषा में समझें तो एफिल टावर एक बड़े ‘सुरक्षा कवच’ की तरह काम करता है. बिजली बाहर की लोहे की संरचना से गुजरती है और अंदर मौजूद लोगों या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम तक नहीं पहुंच पाती. इसी वजह से टावर और उसमें मौजूद लोग सुरक्षित रहते हैं.

यहां एक्स पर देखें वीडियो

WATCH: Stunning footage shows moment Eiffel Tower in Paris struck by lightning pic.twitter.com/qURg9PzrKK — Rapid Report (@RapidReport2025) June 27, 2026

टावर के नीचे लगा है खास सिस्टम

इतना ही नहीं, टावर के नीचे खास ग्राउंडिंग सिस्टम लगा है, जो बिजली के करंट को पलक झपकते ही जमीन में पहुंचा देता है. वहीं लिफ्ट, लाइट और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को बचाने के लिए आधुनिक सर्ज प्रोटेक्शन सिस्टम भी लगाया गया है. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो जितना डरावना दिखता है, असल में उतना खतरनाक नहीं है. बिजली का सीधा वार भी एफिल टावर का कुछ नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि इसे ऐसे ही हालात का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है.