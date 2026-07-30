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हाथी की हड्डी से बना करीब 5 लाख साल पुराना हथौड़ा मिला! इंसानों की समझ देख दंग हुए वैज्ञानिक

इंग्लैंड के दक्षिणी हिस्से में मिले एक छोटे से हड्डी के टुकड़े ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया है. इस खोज ने दिखाया कि सालों पहले भी इंसानों की समझ कितनी बेहतर थी.

Written by: Nandan Singh
Published: July 30, 2026, 9:43 AM IST
Elephant bone hammer
प्रतीकात्मक फोटो. (Credit: Meta AI)
  • हाथी की हड्डी से बना हथौड़ा
  • इंग्लैंड के दक्षिणी हिस्से में मिला
  • करीब 5 लाख साल पुराना है औजार
  • देखकर वैज्ञानिक भी सोच में पड़ गए

Elephant Bone Hammer: क्या इंसान लाखों साल पहले भी औजारों को औजारों को सुधारने के लिए खास तकनीक अपनाता था. इंग्लैंड के दक्षिणी हिस्से बॉक्सग्रोव से मिली एक हैरान करने वाली खोज इस सवाल का जवाब देती है. Science Advances जर्नल में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, वैज्ञानिकों को हाथी की हड्डी से बना एक छोटा सा हथौड़ा मिला है, जिसका इस्तेमाल पत्थर के औजारों को तेज करने के लिए किया जाता था. यह खोज साबित करती है कि उस दौर के इंसान सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करने के लिए भी सोचते थे.

अनोखा औजार

यह हड्डी करीब 11 सेंटीमीटर लंबी और हथेली में फिट होने वाली थी. वैज्ञानिकों के मुताबिक इसे जानबूझकर एक खास आकार में तराशा गया था. इसे ‘रिटाउचर’ कहा जाता है, यानी ऐसा औजार जो पत्थर के औजारों की धार को फिर से तेज करने के काम आता है. इस हड्डी से हल्के-हल्के वार करके फ्लिंट से छोटे-छोटे टुकड़े निकाले जाते थे, जिससे उसका किनारा फिर से तेज हो जाता था. माइक्रोस्कोप से देखने पर इसमें फंसे फ्लिंट के टुकड़े और कई निशान मिले, जो बताते हैं कि इसका इस्तेमाल कई बार किया गया था.

इंसानों की समझ

करीब 4.8 लाख साल पहले ब्रिटेन आज की तरह द्वीप नहीं था. यह यूरोप से जुड़ा हुआ था, जहां हाथी और मैमथ जैसे बड़े जानवर आसानी से घूमते थे. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह हड्डी या तो स्टेपी मैमथ या सीधे दांत वाले हाथी की हो सकती है. उस समय के इंसान ने इस मजबूत हड्डी को पहचानकर उसे एक उपयोगी औजार में बदल दिया. इससे यह साफ होता है कि उन्हें अलग-अलग चीजों के गुणों की अच्छी समझ थी और वे सही काम के लिए सही सामग्री चुनते थे.

खोज इतनी खास क्यों

इस हड्डी के औजार की सबसे खास बात यह है कि इसे एक जगह पर बनाकर दूसरी जगह इस्तेमाल के लिए लाया गया था. यानी इंसान सिर्फ मौके पर चीजें नहीं बनाता था, बल्कि आगे की सोचकर औजार तैयार करता था और उन्हें साथ लेकर चलता था. यह खोज इंग्लैंड के बॉक्सग्रोव इलाके में हुई, जहां पहले भी पुराने इंसानों के औजार और हड्डियां मिली हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह औजार उस समय के इंसानों की उन्नत सोच और योजना बनाने की क्षमता को दिखाता है. यह सिर्फ एक हड्डी नहीं, बल्कि उस दौर के इंसान के दिमाग की कहानी है.

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About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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