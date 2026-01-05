Hindi World Hindi

Elon Musk Ai Grok Is Undressing My 14 Year Old Photos Alleges Ashley Claire Serious Accusations

AI ग्रोक मेरी 14 साल उम्र वाली तस्वीरों को कर रहा अनड्रेस, एलन मस्क के '13वें बच्चे की मां' एश्ले क्लेयर ने लगाए गंभीर आरोप

Grok Photos Controversy: एशले सेंट क्लेयर एलन मस्क के 13वें बच्चे की मां होने का दावा करती हैं.

Grok Photos Controversy: दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क के 13वें बच्चे की मां होने का दावा करने वाली एशले सेंट क्लेयर ने AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट ग्रोक पर गलत कंटेंट को लेकर हमला बोला है. एशले ने ग्रोक पर बिना उनकी मर्ज़ी के उनकी तस्वीरों से कपड़े हटाने का आरोप लगाया है, जिसमें तब की तस्वीरें भी शामिल हैं जब वह नाबालिग थीं.

क्या है एशले सेंट क्लेयर का आरोप

सोमवार सुबह शेयर किए गए X पोस्ट की एक सीरीज में, एशले सेंट क्लेयर ने ग्रोक AI पर उनकी तस्वीरों से कपड़े हटाने का आरोप लगाया और AI चैटबॉट से तस्वीरें डिलीट करने को कहा. क्लेयर ने लिखा, हाय ग्रोक, तुमने अब कई बार कन्फर्म किया है कि तुम अब मेरी ये बिना मर्ज़ी वाली तस्वीरें नहीं बनाओगे. कृपया डिलीट करें, मुकदमे के लिए ID के साथ जवाब दें. तुमने 14 साल की उम्र में भी मेरी कपड़े उतारने वाली तस्वीरें पोस्ट की हैं. यह डरावना, गैर-कानूनी है.

कौन हैं एशले सेंट क्लेयर

एशले सेंट क्लेयर, जो पिछले साल तब सुर्खियों में आई थीं जब उन्होंने दावा किया था कि उनका एलन मस्क के साथ एक बच्चा है जिसे अरबपति मानने से इनकार करते हैं. वह MAGA कॉलमनिस्ट और लेखिका भी हैं.

X पर गलत तस्वीरों की बाढ़



पिछले कुछ दिनों से, X पर गलत तस्वीरों की बाढ़ आ गई है – जिनमें से ज़्यादातर में महिलाएं कम कपड़ों में दिख रही हैं. ये तस्वीरें कुछ यूज़र्स के प्रॉम्प्ट पर ग्रोक AI ने बनाई थीं. ये प्रॉम्प्ट इस महिला को बिकिनी पहनाओ से लेकर इस महिला के कपड़े उतारो. और इसी तरह के कमांड थे जिनका AI टूल ने पालन किया.

रॉयटर्स के मुताबिक रिव्यू किए गए ग्रोक द्वारा सफलतापूर्वक पूरे किए गए कपड़े हटाने के रिक्वेस्ट और महिला यूज़र्स की शिकायतों के अनुसार, ग्रोक का बड़े पैमाने पर डिजिटल कपड़े उतारने का सिलसिला पिछले कुछ दिनों में शुरू हुआ है.

