2027 तक इंसानों से ज्यादा ताकतवर होगी AI? एलन मस्क ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को लेकर एलन मस्क ने एक बड़ी भविष्यवाणी की है. उनका कहना है कि साल 2027 के आखिर तक एआई डिजिटल दुनिया से जुड़े लगभग हर काम को इंसानों से बेहतर तरीके से कर सकेगा. एलन मस्क ने ये बात 31 अगस्त 2026 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कही. उनके मुताबिक AI कोड लिखने के साथ रिसर्च करने, डेटा का विश्लेषण करने, डॉक्यूमेंट तैयार करने और कंप्यूटर पर किए जाने वाले दूसरे कई काम इंसानों से बेहतर तरीके से कर सकेगा. आसान भाषा में कहें तो उनका दावा है कि डिजिटल कामों में AI की क्षमता इंसानों से भी आगे निकल सकती है.
उन्होंने अपनी बात में एक अहम अंतर भी बताया है. उनकी भविष्यवाणी मुख्य रूप से उन कामों के बारे में है जो डिजिटल तरीके से किए जा सकते हैं. ऐसे काम जिनमें असल दुनिया में चीजों को हाथ से उठाना, बनाना या बदलना पड़ता है, वे इस दावे के दायरे में नहीं आते. यानी एआई का कंप्यूटर पर बेहतर प्रदर्शन करना और वास्तविक दुनिया में इंसानों की जगह काम करना दो अलग बातें हैं. एआई अब सिर्फ सवालों के जवाब देने तक सीमित नहीं है. आज के एआई सिस्टम कोड लिखने, फाइलों के साथ काम करने, प्रेजेंटेशन बनाने और कुछ जटिल तकनीकी काम करने में इस्तेमाल किया जा रहा है. इसी वजह से AI की तेजी से बढ़ती क्षमता को लेकर दुनियाभर में चर्चा हो रही है.
मस्क की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब AI एजेंट्स की साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी क्षमताओं को लेकर भी चर्चा चल रही है. हाल के मामलों में AI सिस्टम द्वारा सॉफ्टवेयर की कमजोरियां पहचानने और जटिल तकनीकी काम करने की क्षमता पर ध्यान गया है. हालांकि किसी एक घटना को आधार बनाकर यह कहना सही नहीं होगा कि AI अभी हर डिजिटल काम में इंसानों से बेहतर है. सबसे जरूरी बात यह है कि 2027 को लेकर मस्क का दावा अभी एक भविष्यवाणी है, कोई साबित हो चुका तथ्य नहीं. AI तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन अलग-अलग कामों में उसकी क्षमता और भरोसेमंद प्रदर्शन अलग-अलग है. इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि अगले करीब डेढ़ साल में AI कितनी तेजी से आगे बढ़ती है और क्या वह वास्तव में डिजिटल कामों में इंसानों से आगे निकल पाती है.
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