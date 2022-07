Elon Musk Affiar:टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क ने एक मीडिया रिपोर्ट का खंडन किया जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनका अरबपति Google के सह-संस्थापक सर्गेई ब्रिन की पत्नी निकोल शहनहान के साथ संबंध थे. ट्विटर पर पोस्ट की गई स्टोरी के लिंक का जवाब देते हुए मस्क ने रिपोर्ट को “टोटल बीएस” बताया है. मस्क ने ट्वीट किया, “यह कुल बीएस है. सर्गेई और मैं दोस्त हैं और कल रात एक साथ एक पार्टी में थे.”Also Read - Google के को-फाउंडर की पत्नी Nicole Shanahan संग चल रहा Elon Musk का अफेयर? देखें PICS

मस्क ने कहा कि उन्होंने ब्रिन की पत्नी को तीन साल में दो बार देखा है, दोनों बार अन्य लोगों की उपस्थिति में ही देखा है और ये भी बता दूं कि इस जोड़ी को लेकर जो कहें, लेकिन "हमारे बीच कुछ भी रोमांटिक जैसा नहीं रहा था." उन्होंने कहा, "मैंने निकोल को तीन साल में केवल दो बार देखा है, दोनों बार आसपास कई अन्य लोग भी मौजूद थे. संबंध की बात तो दूर है, कुछ भी रोमांटिक जैसा नहीं है."

मस्क ने इस दावे से इनकार किया कि सर्गेई की पत्नी के साथ उनकी किसी भी तरह की बातचीत भी है. उन्होंने आरोप लगाया कि लोग इसी तरह से पहले भी मेरे लिए कई बार "चरित्र हत्या" में लिप्त रहे हैं. मस्क ने आरोप लगाया कि "इन कथित गलत कामों में शामिल किसी भी प्रमुख व्यक्ति का साक्षात्कार भी नहीं लिया गया था!"

The amount of attention on me has gone supernova, which super sucks. Unfortunately, even trivial articles about me generate a lot of clicks 🙁

Will try my best to be heads down focused on doing useful things for civilization.

— Elon Musk (@elonmusk) July 25, 2022