ट्विटर को खरीदने के बाद एलन मस्क अब उसमें बदलाव की तैयारियों में जुट गए हैं. इन सबके बीच दुनिया के सबसे अमीर शख्स ने ट्वीट कर बताया कि इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे. हालांकि उन्होंने यहां साफ कर दिया कि साधारण यूजर के लिए ये फ्री ही उपलब्ध रहेगा लेकिन कमर्शियल और सरकारी इस्तेमाल के लिए पैसे चुकाने होंगे. उन्होंने ट्वीट कर कहा कि Twitter साधारण यूजर के लिए हमेशा मुफ़्त रहेगा, लेकिन कमर्शियल और सरकारी यूजर के लिए थोड़ी सी लागत देनी पड़ सकती है."

Twitter will always be free for casual users, but maybe a slight cost for commercial/government users

ट्विटर अपने यूजर्स को अपने ट्वीट्स में गलतियों को ठीक करने में मदद करने के लिए एक एडिट बटन देने की योजना बना रहा है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने नए बनने वाले बॉस एलन मस्क की ओर से इस संबंध में जोर देने के बाद एडिट बटन जल्द प्रदान करने के लिए जुटा हुआ है. ऐप शोधकर्ता और रिवर्स इंजीनियर जेन मनचुन वोंग ने नए टूल की पहली झलक का खुलासा किया. उन्होंने एक ट्वीट को एडिट (संपादित) करने के लिए आवश्यक चरणों के साथ एक वीडियो ट्वीट किया. इसके लिए यूजर (ट्विटर उपयोगकर्ता) को ड्रॉप-डाउन कान्टेक्स्ट मेनू में 'एडिट ट्वीट' नामक एक बटन दबाना होगा और फिर वह पोस्ट को एडिट कर सकता है.

