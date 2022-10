Elon Musk Twitter Deal: ट्विटर का मालिक बनते ही टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने अपने खास अंदाज में ट्वीट कर बड़ी दस्तक दी है. मस्क ने ट्वीट किया अब चिड़िया मुक्त हो गई (the bird is freed). एलन मस्क ने कंपनी का अधिग्रहण करते ही सबसे पहले ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल (CEO Parag Agrawal) को टर्मिनेट कर हेडक्वार्टर से बाहर का रास्ता दिखा दिया है.Also Read - Parag Agrawal : पराग अग्रवाल को ट्विटर से बाहर करने पर एलन मस्क को देनी होगी इतनी बड़ी रकम

पराग अग्रवाल के साथ ही कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) नेड सेगल, लीगल पॉलिसी, ट्रस्‍ट और सेफ्टी विभाग के हेड विजय गड्डे को भी ट्विटर से निकाल दिया गया है. हालांकि, इस पूरे मसले पर ट्विटर की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.



मस्क ट्विटर पर कर सकते हैं बड़ा बदलाव

एलन मस्क जिस तरह से अब खुलकर ट्विटर पर अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए दिख रहे हैं, वो आने वाले समय में ट्विटर में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए खतरे की घंटी भी हो सकती है. गुरुवार को ही एक सिंक के साथ ट्विटर के ऑफिस में कदम रखने और ‘Entering Twitter HQ – let that sink in! ट्वीट से मस्क ने संकेत दे दिया था कि वो बड़े बदलाव करने जा रहे हैं.

क्यों किया गया पराग अग्रवाल को टर्मिनेट

बता दें कि मस्‍क और पराग की अदावत तब से चल रही थी जब से एलन मस्क की ओर से ट्विटर के लिए बोली लगाई गई थी. एलन मस्क के ट्विटर को खरीदने का प्रस्ताव देने के बाद पराग अग्रवाल ने कई तीखे बयान दिए थे. पराग अग्रवाल ने एलन मस्क के ट्विटर डील की घोषणा के तुरंत बाद कर्मचारियों से टाउनहाल में कहा था, ‘कंपनी का भविष्य अब अंधेरे में हैं, पता नहीं यह किस दिशा में जाएगी.’

पराग के इस बयान के बाद से ही कयास लगाए जाने लगे थे कि क्या ट्विटर से उनकी छुट्टी हो जाएगी और अब हुआ भी ऐसा ही. शुक्रवार 28 अक्टूबर 2022 को आखिरकार एलन मस्क ने ट्विटर डील (Twitter Deal) पूरी की और एक्शन मोड में आते ही सबसे पहले पराग अग्रवाल को बाहर का रास्ता दिखा दिया.

मस्क ने इस वजह से खरीदा ट्विटर

मस्क ने ट्वीट में कहा था कि हमने इस प्लेटफॉर्म से डील इसीलिए भी की है ताकि आने वाली पीढ़ी को कॉमन डिजिटल स्पेस मिल सके. मस्क ने कहा था कि, यहां कई विचारधारा के लोग किसी भी तरह की हिंसा के बिना स्वस्थ चर्चा कर सकें. मस्क की आशंका है कि आगे चलकर इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म्स लेफ्ट और राइट विंग के समर्थकों के बीच बंट जाएगा. इससे नफरत फैलेगी. इस वजह से वे ट्विटर को खरीदना चाहते थे.