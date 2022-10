Indian Embassy, Kyiv, Ukraine,Ukraine Russia War,Russia Ukraine War, Russia, Ukraine, India: भारतीय दूतावास (Embassy of India) ने आज सोमवार को रूस के यूक्रेन (Ukraine) की राजधानी कीव (Kyiv) समेत अन्य शहरों पर जारी हमलों के बीच वहां रह रहे सभी भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी (advisory for all Indian nationals) जारी की है. भारतीय दूतावास ने जारी एडवाइजरी में कहा, भारतीय नागरिकों को यूक्रेन में और उसके भीतर सभी गैर-जरूरी यात्रा (to avoid all non-essential travel to & within Ukraine) से बचने की सलाह दी जाती है उनसे अनुरोध है कि दूतावास को यूक्रेन में उनकी उपस्थिति की स्थिति के बारे में सूचित रखें.Also Read - यूक्रेन संकट से चिंतित भारत ने कहा, युद्ध का फैलना किसी के हित में नहीं, कूटनीति और संवाद का रास्ता अपनाएं

आज ही भारत ने यूक्रेन संघर्ष फिर भड़कने पर सोमवार को गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि युद्ध का फैलना किसी के भी हित में नहीं है और सभी पक्षों को शत्रुता त्याग कर तत्काल कूटनीति एवं संवाद का रास्ता अपनाना चाहिए. विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत यूक्रेन में संघर्ष के बढ़ने से बहुत चिंतित है, जिसमें बुनियादी ढांचे और नागरिक मौतों को लक्षित करना शामिल है. हम दोहराते हैं कि शत्रुता बढ़ाना किसी के हित में नहीं है. हम शत्रुता को तत्काल समाप्त करने और कूटनीति और संवाद के रास्ते पर तत्काल लौटने का आग्रह करते हैं. Also Read - टीआरएस ने होर्डिंग पर दिखाया भारत का गलत नक्शा, बीजेपी सांसद ने कहा, यह भारत की अखंडता का अपमान

पिछले कुछ समय से अपेक्षाकृत शांति के बाद सोमवार को यूक्रेन के कुछ क्षेत्रों में रूस के मिसाइल हमले को लेकर मीडिया के सवालों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने यह बात कही. Also Read - पश्चिमी देशों ने कई दशकों तक भारत को आर्म्स की आपूर्ति नहीं की: विदेश मंत्री एस. जयशंकर

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बागची ने कहा, हम सभी पक्षों से तत्काल शत्रुता छोड़ने तथा कूटनीति एवं संवाद के मार्ग पर लौटने की अपील करते हैं. भारत स्थिति सामान्य बनाने की दिशा में ऐसे सभी प्रयासों का समर्थन करने को तैयार है. उन्होंने कहा कि यूक्रेन में संघर्ष के भड़कने से भारत काफी चिंतित है जिसमें आधारभूत ढांचे को निशाना बनाया गया और नागरिकों की मौत हुई.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि संघर्ष की शुरूआत के बाद से भारत ने सतत रूप से कहा है कि वैश्विक व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों, अंतरराष्ट्रीय कानून एवं सभी देशों की सम्प्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता के आधार पर चलती है.

Embassy of India in Kyiv issues advisory for all Indian nationals in Ukraine – Indian nationals are advised to avoid all non-essential travel to & within Ukraine…They’re requested to keep the Embassy informed about status of their presence in Ukraine…#RussiaUkraineConflict pic.twitter.com/pxU8txTNCg

— ANI (@ANI) October 10, 2022