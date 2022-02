Indian Embassy: भारतीय दूतावास (Indian Embassy) ने यूक्रेन पर रूस के हमले में फंसे हजारों भारतीय स्‍टूडेंट्स और नागरिकों के लिए आज शुक्रवार यानि 25 फरवरी 2022 को एक एडवाइजरी जारी की है. यूक्रेन में भारतीय दूतावास के मुताबिक, यूक्रेन में भारत के दूतावास ने यूक्रेन में सभी भारतीय नागरिकों और छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी की, भारत सरकार रोमानिया और हंगरी से निकासी मार्ग स्थापित करने के लिए काम कर रही है. इन चेक प्‍वाइंट्स पर टीम पहुंच रही हैं.Also Read - Russia-Ukraine Crisis: यूक्रेन में फंसे लोगों को निकालेगा भारत, फ्लाइट का पूरा खर्च भी उठाएगी सरकार

एडवाइजरी में कहा गया है कि भारतीय नागरिक और स्‍टूडेंट्स चोप-जाहोनी (Chop-ZAHONEY) हंगरी बॉर्डर, नियर उजहोरोड (Uzhhorod) पोरबने-सीरेट रोमानियन बॉर्डर के चेर्न‍िवत्‍सी में पहुंचे. स्‍टूडेंट्स को स्‍टूडेंट्स कॉन्‍ट्रैक्‍टर्स से संपर्क में रहने और चलने को तैयार रहना है. Also Read - यूक्रेन संकट के बाद रूस में नहीं खेला जाएगा यूईएफए चैंपियंस लीग फाइनल; सेंट पीटर्सबर्ग में हो सकता है आयोजन

