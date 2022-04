World News: फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए रविवार का दिन अहम रहा और इस चुनाव में 44 वर्षीय इमैनुएल मैक्रों ने दोबारा से फ्रांस के राष्ट्रपति का चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया है. इमैनुएल मैक्रों को इस चुनाव में धुर दक्षिणपंथी नेता ली पेन ने सीधी टक्कर दी, इमैनुएल मैक्रों ने 57.6% और 58.2% वोटों के साथ फिर से फ्रांस के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया और इसके साथ उन्होंने मरीन ले पेन को हरा दिया है.मैक्रॉन दो दशकों में दूसरा कार्यकाल जीतने वाले पहले फ्रांसीसी राष्ट्रपति हैं, लेकिन इस चुनाव में ली पेन द्वारा बेहतर प्रदर्शन किया गया.Also Read - अमेरिका ने रूस को सैन्‍य सहयोग देने पर चीन को चेताया, बीजिंग को अंदाजा हो गया कि यूएस क्‍या कर सकता है

बता दें कि 44 वर्षीय राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को अपने दूसरे कार्यकाल में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिसकी शुरुआत जून में संसदीय चुनावों से होगी, जहां उनके लिए बहुमत बनाए रखना यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा कि वह फ्रांस में सुधार के लिए अपनी महत्वाकांक्षाओं को महसूस कर सकें. Also Read - राष्ट्रपति चुनाव से पहले फ्रांस में भी हिजाब को लेकर बवाल, 24 अप्रैल को होगा मतदान

