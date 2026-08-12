लूपहोल से प्रकाश से भी तेज दौड़ सकती ऊर्जा... क्या टूटेगा आइंस्टीन का नियम?

Loophole: यह पानी के अंदर ध्वनि के साथ काम करता है. कम से कम सैद्धांतिक रूप से, यह वैक्यूम में प्रकाश की तरंगों के साथ भी काम कर सकता है.

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वैज्ञानिकों को एक ऐसा तरीका मिला है जिससे ऊर्जा, प्रकाश की गति से भी तेज़ चल सकती है. (photo credit, AI, for representation only)

Loophole: ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है. ब्रह्मांड के जन्म, ब्लैक होल, दूर मौजूद तारों के बारे में हम ना के बराबर जानते हैं. फिर भी ब्रह्मांड की कुछ चीजें ऐसी भी जिनके बारे में वैज्ञानिकों का दावा है कि ये 100 फीसदी सत्य हैं. जैसे कोई भी चीज प्रकाश की गति से तेज़ नहीं चल सकती है. लेकिन, नए शोध में वैज्ञानिकों ने एक ऐसी चीज खोजी है, जो प्रकाश से तेज चलती हुई दिख सकती है.

साइंस अलर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, यह खोज पानी में ध्वनि तरंगों के आपस में मिलने के तरीके से जुड़ी है. दो शोधकर्ताओं के अनुसार, दो अलग-अलग रास्तों से चलने वाली तरंगों के बीच इंटरफेरेंस (आपसी मेल) से उनकी संयुक्त ऊर्जा का पीक (अधिकतम स्तर), सीधे स्रोत से रिसीवर तक जाने वाली तरंग के पीक से पहले ही दिखाई दे सकता है.

क्या साबित होता है ?

यह पानी के अंदर ध्वनि के साथ काम करता है – जिसका मतलब है कि, कम से कम सैद्धांतिक रूप से, यह वैक्यूम में प्रकाश की तरंगों के साथ भी काम कर सकता है और इसके लिए भौतिकी के नियमों को तोड़ने की भी ज़रूरत नहीं होगी.

क्यों नहीं टूटता आइंस्टीन का नियम?

यूनिवर्सिटी ऑफ़ पेन्सिलवेनिया के ध्वनिकी विशेषज्ञ जॉन एल. स्पाइस बर्गर और वुड्स होल ओशनोग्राफिक इंस्टीट्यूशन के समुद्र विज्ञानी यूजीन टेरे ने ‘फिजिकल रिव्यू ई’ में प्रकाशन के लिए स्वीकार किए गए एक पेपर में लिखा है, हम साबित करते हैं कि सूचना की गति वैक्यूम में प्रकाश की गति से कम या उसके बराबर होती है, इसलिए यह प्रभाव विशेष सापेक्षता (special relativity) का उल्लंघन नहीं करता है.

कहां हुआ यह शोध

यह शोध पानी के अंदर ध्वनि के व्यवहार का अध्ययन करने वाले शोध से निकला है – और इसकी शुरुआत व्हेल से होती है.वमहासागर में एक-दूसरे को बुलाने वाली व्हेल का अध्ययन करने वाले शोधकर्ता कई हाइड्रोफोन का उपयोग करके रिकॉर्डिंग के ज़रिए व्हेल की स्थिति का पता लगा सकते हैं – असल में, प्रत्येक हाइड्रोफोन पर सिग्नल के पहुंचने का समय सिग्नल ट्राइएंगुलेशन (त्रिकोणीय स्थिति का पता लगाने) की अनुमति देता है.

लेकिन स्पाइस बर्गर और उनके सहयोगियों ने पाया कि कुछ स्थितियों में, इस तरीके से बड़ी गलतियाँ हो सकती हैं. 2025 के एक पेपर में, उन्होंने एक ऐसी घटना के बारे में बताया जो इसका कारण समझा सकती है. अगर व्हेल सतह के काफी करीब होती, तो उसकी आवाज़ का कुछ हिस्सा सीधे हाइड्रोफोन तक पहुंचता, जबकि कुछ हिस्सा पानी की सतह के निचले हिस्से से टकराकर वापस आता.

अगर दोनों तरंगें हाइड्रोफोन पर एक-दूसरे के ऊपर आ जातीं, तो उनके इंटरफेरेंस से प्राप्त तरंग का पीक शिफ्ट हो जाता, जिससे ऐसा लगता कि वह देर से पहुंची है – यानी, केवल सीधी तरंग की तुलना में धीमी प्रभावी गति से. पिछले शोध से पता चला था कि इंटरफेरेंस से ध्वनि धीमी गति से चलती हुई लग सकती है – लेकिन जब स्पाइस बर्गर ने वास्तविक पल्स आकृतियों को देखना शुरू किया, तो उन्होंने कुछ असाधारण देखा.

सही परिस्थितियों में, यह प्रभाव उल्टी दिशा में भी काम कर सकता है. वैज्ञानिकों को एक ऐसा तरीका मिला है जिससे ऊर्जा, प्रकाश की गति से भी तेज़ चल सकती है. सीधी और टकराकर वापस आने वाली (रिफ्लेक्टेड) ​​साउंड वेव के बीच इंटरफेरेंस से ऊर्जा का पीक (सबसे ऊंचा बिंदु), सिर्फ़ सीधी वेव की तुलना में बाद में या पहले आ सकता है.

एक सिमुलेशन में, शोधकर्ताओं ने पानी के अंदर 1,500 मीटर (4,920 फ़ीट) प्रति सेकंड की गति से चलने वाली ध्वनि का मॉडल बनाया. उन्होंने पाया कि इससे बनने वाले ऊर्जा के पीक 1,694.5 और 2,782.5 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हुए दिख सकते हैं – इनमें से दूसरी गति, सिमुलेशन में ध्वनि की गति से लगभग दोगुनी है.

लेकिन बात यह है कि यह घटना शायद सिर्फ़ ध्वनि तक ही सीमित न हो. शोधकर्ताओं का मानना ​​है कि यह वैक्यूम (निर्वात) में प्रकाश के लिए भी काम करना चाहिए. अब, स्पेशल रिलेटिविटी के अनुसार, जानकारी वैक्यूम में प्रकाश की गति से तेज़ नहीं चल सकती. लेकिन वेव के ऊर्जा पीक और उसके साथ जाने वाली सूचना के बीच फ़र्क करना जरूरी है. यह रिसर्च फ़िज़िकल रिव्यू E में छपेगी.