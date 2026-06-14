FIFA World Cup 2026: वर्ल्ड कप खेलने अमेरिका गई इंग्लैंड की टीम सामान हुआ चोरी, इस दिन होगा पहला मैच

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 से पहले इंग्लैंड फुटबॉल टीम को बड़ा झटका लगा है. अमेरिका में टीम का ट्रेनिंग सामान चोरी हो गया, जिससे खिलाड़ियों की तैयारियों पर असर पड़ सकता है.

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इंग्लैंड की टीम सामान हुआ चोरी (Image: x/@England)

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको मिलकर कर रहे हैं. टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही आयोजन को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं. अब एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने मेजबान अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. जानकारी के अनुसार इंग्लैंड फुटबॉल टीम का ट्रेनिंग सामान अमेरिका के कैनसस सिटी में चोरी हो गया. चोरी हुए सामान में फुटबॉल, बूट और अन्य ट्रेनिंग उपकरण शामिल बताए जा रहे हैं.

कैनसस सिटी पहुंचने से पहले हुई चोरी

रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड टीम के खिलाड़ी कैनसस सिटी पहुंचने वाले थे, इसलिए उनका ट्रेनिंग सामान पहले ही वहां भेज दिया गया था. जब यह सामान टीम के ट्रेनिंग बेस तक ले जाया जा रहा था, उसी दौरान चोरों ने वारदात को अंजाम दिया. फुटबॉल एसोसिएशन अब यह पता लगाने में जुटा है कि आखिर कितना सामान चोरी हुआ है और उसमें कौन-कौन सी चीजें शामिल थीं. घटना के बाद स्थानीय प्रशासन और टीम प्रबंधन लगातार संपर्क में हैं.

पुलिस ने शुरू की जांच

इस मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी. अधिकारियों ने बताया कि चोरी की घटना के संबंध में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस शुक्रवार रात से ही मामले की जांच कर रही है. इंग्लैंड टीम के मुख्य कोच थॉमस ट्यूशेल और उनका सहयोगी स्टाफ कैनसस सिटी पहुंच चुके हैं. हालांकि सामान समय पर नहीं पहुंचने से टीम की तैयारियों को लेकर चिंता बढ़ गई है. पुलिस और फुटबॉल एसोसिएशन मिलकर चोरी हुए सामान को बरामद करने की कोशिश कर रहे हैं.

पहले मैच की तैयारी पर पड़ सकता है असर

इंग्लैंड को अपने वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत 17 जून को क्रोएशिया के खिलाफ मुकाबले से करनी है. ऐसे में ट्रेनिंग उपकरणों की चोरी टीम के लिए परेशानी बढ़ा सकती है. खिलाड़ियों का पहला फुल ट्रेनिंग सेशन भी जल्द होने वाला है. यदि जरूरी सामान समय पर नहीं मिला तो अभ्यास कार्यक्रम प्रभावित हो सकता है. हालांकि टीम प्रबंधन को उम्मीद है कि इस घटना का खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा.

मजबूत टीम के साथ उतरा है इंग्लैंड

हैरी केन की कप्तानी में इंग्लैंड इस बार खिताब जीतने की मजबूत दावेदार मानी जा रही है. टीम को ग्रुप एल में क्रोएशिया, घाना और पनामा के साथ रखा गया है. इंग्लैंड 23 जून को घाना और 27 जून को पनामा के खिलाफ खेलेगा. 1966 के बाद से इंग्लैंड कोई वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया है, लेकिन पिछले कुछ बड़े टूर्नामेंटों में टीम का प्रदर्शन बेहतर रहा है. ऐसे में फैंस को उम्मीद है कि यह घटना टीम के अभियान को प्रभावित नहीं करेगी और इंग्लैंड इस बार खिताब की दौड़ में मजबूती से आगे बढ़ेगा.