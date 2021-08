Joe Biden, US Lawmakers, US, Pakistan, Nuclear Weapons, Taliban, Afghanistan: वॉशिंगटन: अफगानिस्तान ( Afghanistan) में तालिबान (Taliban) के कब्‍जे के बाद अमेरिका (US) में यह चिंता बढ़ गई है कि पाकिस्‍तान के परमाणु हथियारों ( Pakistan`s Nuclear Weapons) पर कहीं यह आतंकवादी संगठन कब्‍जा ना कर ले. अमेरिका में यह चिंता तब सामने आई है, जब अमेरिकी सांसदों (US Lawmakers,) के एक समूह ने राष्ट्रपति जो बाइडन (Joe Biden,) से मुलाकात करके अपील की है कि अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाला तालिबान पाकिस्तान को अस्थिर न करे और परमाणु हथियार भी हासिल न कर पाए.Also Read - Kabul से निकाले गए 24 भारतीय और 11 नेपाली, IAF की Flight से दिल्‍ली के रास्‍ते पर

जानकारी के मुताबिक, अमेरिकी सांसदों के एक समूह ने राष्ट्रपति जो बाइडन से यह सुनिश्चित करने की अपील की है कि अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाला तालिबान पाकिस्तान को अस्थिर न करे और परमाणु हथियार भी हासिल न कर पाए. सांसदों ने मांग की कि अफगानिस्तान में जो कुछ भी हुआ और भविष्य की क्या योजनाएं हैं उससे जुड़े गंभीर सवालों के जवाब बाइडन को देने चाहिए.

कोई योजना है कि तालिबान कभी भी परमाणु हथियार हासिल ना कर पाए?

सीनेट और प्रतिनिधि सभा के 68 सांसदों के एक समूह ने बाइडन को बुधवार को लिखे एक पत्र में पूछा, अगर तालिबान अफगानिस्तान की सीमा पर सैन्यीकरण करें, तो क्या आप क्षेत्रीय सहयोगियों का सैन्य रूप से समर्थन करने के लिए तैयार हैं? यह सुनिश्चित करने के लिए आपकी क्या योजना है कि तालिबान अपने परमाणु सम्पन्न पड़ोसी पाकिस्तान को अस्थिर न करे? क्या आपके पास यह सुनिश्चित करने के लिए कोई योजना है कि तालिबान के कब्जे में अफगानिस्तान कभी भी परमाणु हथियार हासिल ना कर पाए?"

तालिबान के हाथ अमेरिकी और अफगान सेना के उपकरण ना लगें, क्या है योजना

सांसदों ने बाइडन से यह भी पूछा कि तालिबान के हाथ अमेरिकी और अफगान सेना के अधिक उपकरण ना लगें, यह सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने क्या योजना बनाई है. उन्होंने पूछा, ”उन सैन्य उपकरणों को वापस हासिल करने के लिए आपकी क्या योजना है, जिनको पहले ही तालिबान अपने कब्जे में ले चुका है?”

तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा से दुनिया ने काफी बर्बरता देखी

सांसदों ने कहा कि तालिबान के अफगानिस्तान पर तेजी से कब्जा करने कारण पिछले दो सप्ताह में दुनिया ने काफी बर्बरता देखी है. यह अफगानिस्तान से हमारे मुख्य सैन्य बल के बचे हुए छोटे से हिस्से को पूरी तरह से वापस लाने और अमेरिकी कर्मियों तथा उनके अफगान भागीदारों को निकालने में अनावश्यक रूप से देरी करने का परिणाम है.

अफगानिस्तान में स्थिति तेजी से खराब हो रही

अमेरिकी सांसदों ने कहा कि तालिबान के शासन में अफगानिस्तान में स्थिति तेजी से खराब हो रही है. वहां महिलाओं तथा लड़कियों पर अत्याचार हो रहे हैं, नागरिक समाज का दमन हो रहा है, अनगिनत अफगान लोगों को घर छोड़ना पड़ रहा है, जिन्हें तालिबान अफगानिस्तान से निकलने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल भी कर रहा है. वहीं, चीन मौजूदा स्थिति का फायदा उठाने के लिए तालिबान के साथ संबंध बढ़ा रहा है.