नया घर बनाने की जरूरत नहीं! ट्रक के ऊपर रखरक पूरा मकान कर दिया शिफ्ट, जानें कहां और कैसे हुआ ये अनोखा कारनामा | VIDEO

क्या आपने कभी सोचा है कि पूरा घर उठाकर कहीं और ले जाया जा सकता है? न्यूज़ीलैंड में यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक आम और पर्यावरण के अनुकूल तरीका बन चुका है.

Written by: Farha Fatima
Published: June 27, 2026, 2:09 PM IST
पूरा घर उठाकर सड़क पर दौड़ा ट्रक (image from video ss)
पूरा घर उठाकर सड़क पर दौड़ा ट्रक (image from video ss)
  • न्यूज़ीलैंड में पूरे घर को ट्रक पर रखकर दूसरी जगह ले जाने का वीडियो वायरल हुआ है.
  • इस प्रक्रिया को ‘हाउस रीलोकेशन’ कहा जाता है, जिसमें हाइड्रोलिक जैक और भारी ट्रेलरों का इस्तेमाल होता है
  • यह तरीका नया घर बनाने से सस्ता और पर्यावरण के लिए बेहतर माना जाता है.
  • घर को नई जगह ले जाकर दोबारा नींव पर स्थापित कर दिया जाता है.

हम शहरों में रहने वाले लोग अक्सर अपने गांवों के घरों को देखते हैं और सोचते हैं कि काश हम अपना ये घर उठाकर शहर में रख दें. लेकिन पहले ऐसा सिर्फ हमारी कल्पना में होता था. पर अब दुनिया बहुत आगे है, हकीकत में भी ऐसा हो सकता है. ऐसी ही एक खबर हाल ही में सामने आई है. न्यूज़ीलैंड में नया घर बनाने के बजाय पूरे घर को ट्रक पर रखकर दूसरी जगह ले जाना एक बहुत आम और पर्यावरण के अनुकूल तरीका है. सड़क पर ट्रक में लादकर घर ले जाता हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है. ऐसा कैसे संभव है, कौन की तकनीक से ऐसा होता है, आइए जानते हैं. इस प्रक्रिया को ‘हाउस रीलोकेशन’ (घर को दूसरी जगह ले जाना) कहते हैं. इसमें हाइड्रोलिक जैक की मदद से घर को उसकी नींव से उठाया जाता है, फिर उसे खास भारी-भरकम ट्रक या मल्टी-एक्सल ट्रेलर पर रखकर नई जगह पहुँचाया जाता है. इंजीनियरिंग के इस अनोखे कारनामे को देखने के लिए टीमें न्यूज़ीलैंड में भारी-भरकम ट्रकों को चलाती हैं.

ऐसा क्यों किया जाता है?

सस्टेनेबिलिटी (पर्यावरण के अनुकूल): यह लकड़ी और हेरिटेज घरों को तोड़ने के बजाय उन्हें बचाए रखता है.

किफायती: नया घर बनाने की तुलना में पहले से बने हुए, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकने वाले घर को खरीदना और उसे दूसरी जगह ले जाना अक्सर काफी सस्ता पड़ता है.

यह प्रक्रिया कैसे काम करती है?

साइट का निरीक्षण: नई जगह का मुआयना किया जाता है ताकि यह पक्का हो सके कि चौड़े लोड के लिए पर्याप्त जगह है और नींव तैयार है.

उठाना: टीमें घर के नीचे मज़बूत स्टील बीम लगाती हैं और हाइड्रोलिक जैक का इस्तेमाल करके उसे ज़मीन से उठाकर फ्लैटबेड ट्रेलर पर रखती हैं.

ट्रांसपोर्ट: ट्रैफ़िक में रुकावट कम करने के लिए घर को अक्सर देर रात में ले जाया जाता है. रास्तों की सावधानी से योजना बनाई जाती है, और बड़े साइज़ के लोड के साथ अक्सर पायलट वाहन या पुलिस एस्कॉर्ट होते हैं.

दोबारा स्थापित करना: घर को उसकी मंज़िल पर नई नींव पर रखा जाता है, और यूटिलिटीज़ (प्लंबिंग, बिजली) को फिर से जोड़ा जाता है.

आम लागत (NZD): trhco.co.nz के मुताबिक, घर को ले जाने का खर्च मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि घर को एक ही टुकड़े में ले जाया जा रहा है या ट्रांसपोर्ट के लिए उसे दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में बाँटना पड़ रहा है.

एक टुकड़े में शिफ्ट करना: आम तौर पर $35,000 से $55,000 (प्लस GST) के बीच लागत आती है. कई टुकड़ों में शिफ्ट करना आम तौर पर $55,000 से $85,000 (प्लस GST) के बीच खर्च पड़ता है.

ट्रांसपोर्ट की इन शुरुआती कीमतों में घर खरीदने, साइट तैयार करने, नींव बनाने या यूटिलिटी सेवाओं को फिर से जोड़ने का खर्च शामिल नहीं है. न्यूज़ीलैंड में कई खास कंपनियाँ इस तरह के स्ट्रक्चरल मूव्स (ढांचे को दूसरी जगह ले जाने का काम) संभालती हैं. NZ House Removals नॉर्थ आइलैंड में घरों को खरीदने, बेचने और दूसरी जगह ले जाने में माहिर है. The Relocatable Home Co एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकने वाले घरों को ले जाने या खरीदने के लिए संसाधन और फिक्स्ड-कॉस्ट कोटेशन देती है.

देखें वीडियो-

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फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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