1000 ओलंपिक पूल के बराबर आकार... कितनी विशाल है नेपाल में मलबे से बनी झील, कितना उसमें पानी?

Nepal Debris Lake: चीन और नेपाल के बीच ग्यिरोंग पोर्ट बॉर्डर क्रॉसिंग पर अचानक आई बाढ़ और मडस्लाइड से मरने वालों की संख्या शुक्रवार को बढ़ गई. इस बीच, बॉर्डर के पास, ग्यिरोंग के ऊपर की ओर (अपस्ट्रीम) बड़े भूस्खलन से बनी नई बैरियर झील को लेकर चिंता बढ़ रही है, जहां पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है.
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साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, नेपाल में मलबे से बनी यह झील काफी विशाल है. चीन सरकारी ब्रॉडकास्टर ने शुक्रवार दोपहर अपने अपडेट में कहा कि बैरियर झील में 2.5 मिलियन क्यूबिक मीटर से ज़्यादा पानी जमा है. यह 1,000 ओलंपिक स्विमिंग पूल के बराबर है. यह आंकड़ा गुरुवार सुबह दर्ज किए गए 20 लाख (2 मिलियन) क्यूबिक मीटर से 25 प्रतिशत ज़्यादा है.
इससे पहले शुक्रवार को सीसीटीवी ने बताया कि बैरियर झील से पानी ओवरफ़्लो होने लगा था, जिससे ज़मीन पर चल रहे बचाव कार्यों को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा, क्योंकि टीमें कमांड हेडक्वार्टर से आगे के निर्देशों का इंतजार कर रही थीं.
शिन्हुआ के अनुसार, चीन के जल संसाधन मंत्रालय ने कहा है कि अगले तीन दिनों में होने वाली बारिश से झील में और 30 लाख (3 मिलियन) क्यूबिक मीटर पानी जुड़ सकता है. यह झील छोचेन खोला और पुरेपु त्सांगपो नदियों के संगम के पास स्थित है. मंत्रालय ने चेतावनी दी कि इतना ज़्यादा अतिरिक्त पानी आने से बैरियर झील के टूटने का खतरा बढ़ गया है, जिससे गिरोंग पोर्ट और निचले इलाकों में और बाढ़ आ सकती है.
बता दें कि चीन और नेपाल के बीच ग्यिरोंग पोर्ट बॉर्डर क्रॉसिंग पर भयानक अचानक आई बाढ़ और मडस्लाइड (कीचड़ और मलबे का बहाव) से मरने वालों की संख्या शुक्रवार को भी बढ़ती रही. शुक्रवार सुबह तक, बॉर्डर के चीनी हिस्से में तीन लोगों की मौत की पुष्टि हुई और 558 लोग लापता थे, जबकि नेपाल में 469 लोगों की मौत हुई और कम से कम 644 लोग लापता थे.
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