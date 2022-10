ब्रुसेल्स ( बेल्जियम) : एक यूरोपीय सांसद ने महसा अमिनी की मौत के बाद देश में चल रहे विरोध के बीच ईरानी महिलाओं के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए संसद में बहस के दौरान अपने बाल काट लिए. स्ट्रासबर्ग में यूरोपीय संघ की बहस को संबोधित करते हुए, स्वीडिश राजनेता अबीर अल सहलानी ने कहा, “हम, यूरोपीय संघ के लोग और नागरिक, ईरान में पुरुषों और महिलाओं के खिलाफ सभी हिंसा को बिना शर्त और तत्काल रोकने की मांग करते हैं.”Also Read - ईरान: महसा अमिनी की मौत पर विरोध प्रदर्शन में अब तक 90 से अधिक लोग मारे गए

“अब बहुत हो चुकी प्रेस विज्ञप्तियां, बहुत बड़बड़ा लिया, यह बोलने का समय है, यह कार्य करने का समय है. ईरान में मुल्लाओं के शासन के हाथ खून से सने हैं. न तो इतिहास और न ही सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको माफ करेंगे. मानवता के खिलाफ अपराध जो आप अपने ही लोगों के खिलाफ कर रहे हैं.” Also Read - ईरान में अलगाववादियों के हमले में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड के 3 सदस्यों समेत 19 लोगों की मौत, 32 गार्ड सदस्य जख्मी

अल सहलानी ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किए गए एक वीडियो के अनुसार, यूरोपीय संसद के सदस्यों के सामने कैंची की एक जोड़ी का उपयोग करके अपने बाल काट दिए. सहलानी ने कहा, “जब तक ईरान की महिलाएं स्वतंत्र नहीं हैं, हम आपके साथ खड़े रहेंगे.” Also Read - Iraq Attack: ईरान ने इराक के कुर्दिस्तान में मिसाइल से किया हमला, 13 लोगों की मौत 50 घायल | Watch Video

October 5, 2022