यूरोप में बढ़ रहा जानलेवा वायरस का खतरा, गर्म होती धरती ने बढ़ाई वैज्ञानिकों की चिंता

यूरोप में एक ऐसे खतरनाक वायरस को लेकर वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ रही है, जो इंसानों को गंभीर रूप से बीमार कर सकता है और कई मामलों में जान भी ले सकता है. इसका नाम क्रीमियन-कांगो हेमोरेजिक फीवर (CCHF) है. ये वायरस खास तरह के टिक यानी छोटे परजीवी कीड़े के जरिए फैलता है. वैज्ञानिकों का मानना है कि यूरोप में बढ़ता तापमान इस वायरस के फैलने के लिए ज्यादा अनुकूल माहौल बना रहा है. इस वायरस को फैलाने वाला प्रमुख टिक हायालोमा मार्जिनेटम (Hyalomma marginatum) है. आम टिक जहां किसी जानवर या इंसान के पास आने का इंतजार करते हैं, वहीं Hyalomma टिक अपने शिकार की तलाश में खुद भी काफी दूर तक चल सकता है. यह अक्सर गाय और दूसरे जानवरों पर पाया जाता है.
वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी चिंता जलवायु परिवर्तन और बढ़ता तापमान है. Hyalomma टिक कई सालों से प्रवासी पक्षियों के साथ उत्तरी यूरोप तक पहुंचते रहे हैं. लेकिन पहले वहां का मौसम इनके लिए इतना अनुकूल नहीं था कि ये अपना जीवन चक्र पूरा कर सकें. अब यूरोप में गर्मी बढ़ रही है और गर्म मौसम ज्यादा लंबे समय तक रह रहा है. ऐसे में इन टिकों के लिए पनपना और कुछ इलाकों में अपनी आबादी बनाना पहले के मुकाबले आसान हो सकता है.
2025 की एक समीक्षा के मुताबिक, Hyalomma टिक यूरोप के कम से कम 40 देशों में कभी न कभी पाए जा चुके हैं. हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि इन सभी देशों में CCHF वायरस भी मौजूद है. वैज्ञानिकों की परेशानी यह है कि यूरोप के कई हिस्सों में इस वायरस की जांच अभी भी बहुत ज्यादा नहीं होती. जिस देश में किसी वायरस की जांच ही कम हो, वहां उसका मौजूद होना आसानी से सामने नहीं आता.
यूरोप में CCHF का खतरा केवल आशंका नहीं है. स्पेन में 2013 से स्थानीय स्तर पर इस बीमारी के मामले सामने आते रहे हैं. इस साल भी वहां तीन मामले सामने आए, जिनमें एक मरीज की मौत हो गई. पुर्तगाल में 2024 में पहली बार CCHF का मामला सामने आया था और मरीज की मौत हो गई थी. 2023 में फ्रांस में भी पहली बार टिकों में CCHF वायरस मिला था, हालांकि वहां अभी तक स्थानीय स्तर पर इंसानों में संक्रमण का मामला सामने नहीं आया है.
कोसोवो इस बीमारी की निगरानी के मामले में यूरोप के सबसे अनुभवी देशों में से एक है. यहां लंबे समय से CCHF के मामलों पर नजर रखी जा रही है. 2013 से 2016 के बीच वहां करीब तीन दर्जन लोग अस्पताल में भर्ती हुए थे और लगभग एक-तिहाई मरीजों की मौत हो गई थी. इसके बाद वहां बीमारी की जांच बढ़ाई गई, किसानों को जागरूक किया गया, पशुओं से टिक हटाने के लिए दवाओं का इस्तेमाल बढ़ाया गया और टिकों की लगातार निगरानी शुरू की गई.
इन कोशिशों के बाद इंसानों में बीमारी के मामले काफी कम हुए. 2016 से 2025 के बीच कोसोवो में सिर्फ पांच मानव मामले दर्ज किए गए. लेकिन वहां टिकों में वायरस अभी भी मिल रहा है. 2024 में की गई एक जांच में 1,301 टिकों में से 16 में CCHF वायरस का RNA पाया गया था.
वैज्ञानिकों का कहना है कि CCHF से संक्रमित हर व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हो, यह जरूरी नहीं है. कुछ लोगों में हल्के लक्षण हो सकते हैं या कोई खास लक्षण दिखाई ही नहीं दे सकता. ऐसे लोग अस्पताल नहीं पहुंचते और बीमारी के रिकॉर्ड में उनका नाम नहीं आता. कोसोवो में 2012 की एक जांच में बिना बीमारी के लक्षण वाले लोगों के खून में भी CCHF के खिलाफ एंटीबॉडी मिली थीं. इससे संकेत मिलता है कि कुछ लोग पहले संक्रमित हो चुके थे, लेकिन उन्हें इसका पता नहीं चला.
वैज्ञानिकों का कहना है कि किसी देश में CCHF का पहला मरीज मिलना जरूरी नहीं कि वहां वायरस पहुंचने की शुरुआत हो. हो सकता है कि वायरस वहां पहले से मौजूद हो और पहली बार किसी इंसान में बीमारी सामने आने पर उसका पता चले. इसी वजह से विशेषज्ञ यूरोप के देशों में टिकों और उनमें मौजूद वायरस की लगातार जांच करने, डॉक्टरों को बीमारी के बारे में जागरूक करने और समय रहते मरीजों की पहचान करने की सलाह दे रहे हैं. वैज्ञानिकों को डर है कि अगर तापमान इसी तरह बढ़ता रहा तो CCHF उन इलाकों में भी पैर पसार सकता है, जहां अभी इसका खतरा कम माना जाता है.
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