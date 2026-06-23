गर्मी का कहर! दो बच्चों समेत 18 की मौत, 40°C की आग में झुलस रहे लोग, इन देशों में रेड अलर्ट

रिकॉर्डतोड़ तापमान ने यूरोप में जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. स्कूल बंद हैं, स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ गया है और कई देशों ने लोगों को घरों में रहने की सलाह दी है.

Written by: Farha Fatima
Published: June 23, 2026, 2:45 PM IST
यूरोप में रिकॉर्डतोड़ गर्मी (image AI)
यूरोप में रिकॉर्डतोड़ गर्मी (image AI)
  • यूरोप में भीषण गर्मी के कारण फ्रांस में दो बच्चों समेत 18 लोगों की मौत हो गई.
  • ब्रिटेन, फ्रांस और इटली सहित कई देशों में रेड हीट अलर्ट जारी किया गया है.
  • कई जगह तापमान 40°C तक पहुंचने का अनुमान है, स्कूल और सेवाएं प्रभावित हैं.
  • वैज्ञानिकों ने इस स्थिति के लिए ‘हीट डोम’ और जलवायु परिवर्तन को प्रमुख वजह बताया है.

यूरोप इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है. फ्रांस में 18 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि ब्रिटेन समेत कई देशों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है. यूरोप के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते जनजीवन, स्वास्थ्य सेवाएं और बुनियादी ढांचा गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है. फ्रांस में दो बच्चों समेत 18 लोगों की मौत हो गई जबकि स्पेन के ठंडे माने जाने वाले इलाके सान सेबेस्टियन में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. ब्रिटेन की यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी ने इंग्लैंड के छह क्षेत्रों वेस्ट मिडलैंड्स, ईस्ट मिडलैंड्स, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, लंदन और ईस्ट ऑफ इंग्लैंड में बुधवार सुबह 1 बजे से गुरुवार रात 11 बजे तक रेड हेल्थ वार्निंग जारी की है. यह चेतावनी बताती है कि स्थिति इतनी गंभीर है कि स्वस्थ लोगों के लिए भी जीवन का खतरा* पैदा हो सकता है और इसका असर परिवहन, भोजन, पानी, ऊर्जा आपूर्ति और व्यवसायों पर भी पड़ सकता है. यह ब्रिटेन में जारी की गई दूसरी ऐसी रेड चेतावनी है. इससे पहले जुलाई 2022 में पहली बार यह अलर्ट जारी किया गया था, जब तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया था.

इंग्लैंड और वेल्स में तापमान

द गार्डियन ने मौसम विशेषज्ञों के हवाले से बताया कि इस सप्ताह इंग्लैंड और वेल्स में तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जिससे 1976 का जून रिकॉर्ड भी टूट सकता है. वैज्ञानिकों के अनुसार यह स्थिति एक “हीट डोम” के कारण बनी है, जो पश्चिमी यूरोप के ऊपर गर्म हवा को फंसा देती है. जलवायु परिवर्तन इस तरह की चरम मौसम घटनाओं को और अधिक तीव्र बना रहा है.

फ्रांस में स्थिति गंभीर

फ्रांस में स्थिति और भी गंभीर है, जहां आधे से अधिक क्षेत्रों में रेड अलर्ट जारी किया गया है. लगभग 3.9 करोड़ लोग इस चेतावनी के दायरे में हैं. सप्ताहांत से अब तक कम से कम 18 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें दो छोटे बच्चे भी शामिल हैं जिन्हें कार के अंदर बेहोश पाया गया था.

फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबास्टियन लेकोर्नू ने हालात की समीक्षा के लिए आपात बैठक बुलाने का कार्यक्रम तय किया है. देश में 1,350 से अधिक स्कूलों को बंद करना पड़ा है.

इटली में 12 शहरों के लिए रेड हीट अलर्ट

इटली ने भी 12 शहरों के लिए रेड हीट अलर्ट जारी किया है, जबकि दक्षिण-पश्चिम फ्रांस में एक परमाणु संयंत्र ने नदी के पानी के अत्यधिक गर्म हो जाने के कारण एक रिएक्टर बंद कर दिया है.

जर्मनी

जर्मनी में सप्ताहांत के दौरान तैराकी से जुड़े हादसों में पांच लोगों की मौत हुई. वहीं फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर विमान के लंबे समय तक रनवे पर खड़े रहने के कारण कई यात्री गर्मी से परेशान हो गए.

स्पेन

स्पेन में मौसम एजेंसी एईएमईटी के अनुसार तापमान सामान्य से 5 से 10 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया जा रहा है, जबकि उत्तरी क्षेत्रों में यह अंतर 10 डिग्री से भी ज्यादा है. सान सेबेस्टियन जैसे अपेक्षाकृत ठंडे इलाकों में भी तापमान 40 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है.

बेल्जियम

बेल्जियम में मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि यह हीटवेव एक सप्ताह तक रह सकती है और तापमान रिकॉर्ड स्तर तक जा सकता है. पेरिस में जून महीने का अब तक का सबसे अधिक तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज होने की संभावना जताई गई है.

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.