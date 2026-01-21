  • Hindi
क्या है मदर ऑफ ऑल डील्स? अमेरिका को छोड़ EU ने भारत से की ये बड़ी ट्रेड एग्रीमेंट, जानें बदलते दौर में इसके मायने

Mother of All Deals: भारत और यूरोपीय संघ के बीच होने वाला मदर ऑफ ऑल डील्स व्यापारिक संबंधों की नई दिशा तय करेगा. अमेरिकी अनिश्चितता और चीन की चुनौती के बीच यह समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए गेमचेंजर साबित हो सकता है.

भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) होने जा रहा है.

India-EU trade Agreement: दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने एक बड़ी घोषणा की. उन्होंने बताया कि यूरोपियन यूनियन संघ (EU) भारत के साथ एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते के बेहद करीब है. इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) को मदर ऑफ ऑल डील्स (Mother of All Deals) कहा जा रहा है. यह समझौता न केवल भारत और यूरोप के लिए, बल्कि पूरी दुनिया की बदलती अर्थव्यवस्था के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है. 26 जनवरी को दोनों पक्षों के द्वारा इस डील पर सिग्नेचर किए जाने के कयास लग रहे हैं.

अमेरिका का अनिश्चित रवैया

इस समझौते की टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है. एक तरफ जहां अमेरिका के साथ भारत का व्यापारिक समझौता लंबे समय से अधर में लटका है. वहीं, दूसरी ओर अमेरिका ने यूरोपीय संघ को हाई टैरिफ और भारतीय वस्तुओं पर 50% शुल्क लगाने की धमकियां दी हैं. वाशिंगटन के इस अनिश्चित रवैये ने ब्रुसेल्स (EU मुख्यालय) को भारत की ओर रुख करने के लिए मजबूर कर दिया है. यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन का कहना है कि यूरोप हमेशा दुनिया को चुनेगा, और दुनिया अब यूरोप को चुनने के लिए तैयार है.

क्यों है यह मदर ऑफ ऑल डील्स?

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) और यूरोपीय नेताओं ने इस डील को यह नाम इसके विशाल प्रभाव के कारण दिया है. यह समझौता 2 बिलियन (200 करोड़) लोगों का एक साझा बाजार तैयार करेगा, जो वैश्विक जीडीपी (Global GDP) के लगभग एक-चौथाई हिस्से के बराबर है.

चीन की चुनौती

भारत और EU के करीब आने के पीछे एक बड़ा कारण चीन भी है. भारतीय उद्योग सोलर एनर्जी सेक्टर में चीन की मूल्य निर्धारण चुनौतियों से जूझ रहे हैं, जबकि यूरोप महत्वपूर्ण तकनीकों में चीन के वर्चस्व और उससे जुड़े जोखिमों को लेकर चिंतित है. यह ट्रेड डील दोनों पक्षों को चीन पर अपनी निर्भरता कम करने और एक सुरक्षित सप्लाई चेन बनाने में मदद करेगी.

किसे क्या मिलेगा?

भारत के लिए यूरोपीय मार्केट के रास्ते खुलेंगे, जिसमें कपड़ा (Textiles), जूते-चप्पल (Footwear), रत्न और आभूषण जैसे चीजों की ब्रिक्री बढ़ने की उम्मीद है. वहीं, यूरोपीय संघ के लिए यूरोप को भारत में अपने ऑटोमोबाइल (कार) और पेय पदार्थों (Beverages) के लिए बेहतर बाजार पहुंच मिलने की उम्मीद है.

रिपोर्ट्स की मानें तो भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच यह समझौता लगभग दो दशकों की मेहनत का परिणाम है. 2007 में शुरू हुई बातचीत 2013 में ठप हो गई थी, लेकिन 2022 में इसे फिर से शुरू किया गया है. अब जब भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में EU के शीर्ष नेता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं, तो यह स्पष्ट है कि भारत अब वैश्विक व्यापार का नया केंद्र बन चुका है.

