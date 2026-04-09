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सीजफायर के 24 घंटे बाद भी अमेरिकी B-52 Bomber में लोड हैं 31751 किलोग्राम बम, क्या चाहते हैं ट्रंप?
US B-52 Bombers: ईरान पर हमले के लिए तैयार ये विमान सीजफायर के बाद ब्रिटेन लौट आए हैं. ये अमेरिकी सैन्य विमान ग्लॉस्टरशायर में RAF फेयरफोर्ड एयरबेस पर देखे गए हैं.
US B-52 Bombers: अमेरिका-ईरान के सीजफायर को 24 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है. इसके साथ ही अमेरिकी बॉम्बर विमान भी ब्रिटेन लौट आए हैं. दावा है कि इन विमानों में करीब 31751 किलोग्राम पेलोड (70000lb payloads) अभी भी लोड है.
कौन-कौन से विमान हैं शामिल
द सन की रिपोर्ट के मुताबिक, मिडिल ईस्ट से लौटे ये खौफनाक अमेरिकी सैन्य विमान ग्लॉस्टरशायर में RAF फेयरफोर्ड एयरबेस के रनवे पर देखे गए हैं.इन विशाल विमानों में B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस और रॉकवेल B-1 लांसर जैसे भारी बॉम्बर शामिल हैं. सैनिक इन विमानों की देखरेख कर रहे हैं. इन पर सारे पेलोड अभी भी लदे हुए हैं.
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कितना खतरनाक है B-52 Bomber
इसे आयरन बटरफ्लाई के उपनाम से भी जाना जाता है. B-52 की मिसाइल लॉन्च रेंज 1,500 मील यानी 2414 किलोमीटर से भी ज्यादा है.
- हर विमान की कीमत 2 अरब डॉलर है
- यह 31 टन तक हथियार ले जा सकता है
- इसमें बम, बारूदी सुरंगें और मिसाइलें शामिल हैं
- 47,700 फीट तक की ऊंचाई तक उड़ सकता है
- 1046 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार
- परमाणु हथियार ले जाने में पूरी तरह सक्षम है
क्यों ब्रिटेन में हैं अमेरिकी विमान
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने ईरान-अमेरिका युद्ध की शुरुआत में अमेरिकी विमानों को ब्रिटिश धरती से हमले करने की इजाजत देने से मना कर दिया था. संघर्ष के दूसरे दिन उन्होंने अपना रुख नरम करते हुए उन्हें सीमित रक्षात्मक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी. ब्रिटेन के बेस पर इन विमानों की वापसी तब हुई, जब ट्रंप ने सीजफायर को विश्व शांति के लिए एक बड़ा दिन बताया है.
ट्रंप ने कहा था, पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी
युद्ध विराम से एक दिन पहले ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान की सरकार ने संघर्ष खत्म करने और होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने की शर्तें मानने से इनकार किया, तो वह ईरान पर सभ्यता को खत्म कर देने वाला भीषण हमला करेंगे.
लेकिन, रात भर में ही दोनों देशों के बीच सीजफायर हो गया, तो ट्रंप ने इसे विश्व शांति के लिए एक बड़ा दिन बताया और कहा कि ईरान भी यही चाहता है, वे भी अब और इस युद्ध को बर्दाश्त नहीं कर सकते! और यही हाल बाकी सभी का भी है. वहीं इजरायल पर लेबनान के हमलों और ईरान की ओर से अभी भी होर्मुज बंद होने के बीच ट्रंप ने कहा है कि होर्मुज खुलना चाहिए.
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