'डूम्सडे वॉल्ट' से भी विशाल... आपके पैरों के नीचे छिपा है दुनिया का सबसे बड़ा 'बीज बैंक'

Soil Seed Bank: क्या आपने ‘डूम्सडे वॉल्ट’ के बारे में सुना है. चलिए बताते हैं. यह दुनिया का सबसे बड़ा सीड बैंक है और इसे स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट भी कहा जाता है. यह नार्वे में स्थित है. अब नए शोध में शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि इससे भी कई गुना विशाल सीड बैंक तो प्रकृति ने खुद बना रखा है और यह आपके पैरों के ठीक नीचे स्थित है.
साइंस अलर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट लगभग हर देश के पौधों के दस लाख से ज़्यादा बीज सैंपल रखता है. यह इसलिए बनाया गया है कि ताकि दुनिया के पास अनिश्चित भविष्य में खाना और दूसरी ज़रूरी फसलें उगाने के लिए ज़रूरी बीज का बैकअप हो.
शोधकर्ताओं का कहना है कि डूम्सडे वॉल्ट के कलेक्शन को कुदरत ने इसे पूरी तरह से हरा दिया है. दुनिया का सबसे बड़ा सीड बैंक असल में आपके पैरों के नीचे छिपा है, जिसे सॉइल सीड बैंक कहते हैं.
यह कुदरत का अपना बीजों का बड़ा भंडार है जो ज़मीन पर, मिट्टी में, या पत्तों के ढेर में बिखरा पड़ा है.सॉइल सीड बैंक में बीज अस्त-व्यस्त होते हैं. बीज बेतरतीब ढंग से ज़मीन पर गिरते हैं, हवा में उड़ते हैं, या बाढ़ के जरिए फैल जाते हैं.
नेचर कम्युनिकेशंस में छपी एक स्टडी में, साइंटिस्ट्स ने मिट्टी के बीज बैंक के एक ग्लोबल डेटाबेस को एनालाइज़ किया, जिसमें सभी सात कॉन्टिनेंट्स के 94 देशों से इकट्ठा किए गए मिट्टी के सैंपल्स के 3,096 रिकॉर्ड थे. लगभग 1,400 स्टडीज़ के हिस्से के तौर पर, उन सैंपल्स में लाखों बीजों और पौधों की गिनती और पहचान की गई. टीम के कैलकुलेशन से पता चलता है कि ग्लोबली, दुनिया भर में ज़मीन, वेटलैंड और एक्वेटिक एनवायरनमेंट में, हर स्क्वायर मीटर सरफेस के लिए मिट्टी में एवरेज 5,000 से ज़्यादा बीज छिपे हुए हैं.
रिसर्चर्स लिखते हैं कि हैरानी की बात यह है कि हमने यह भी पाया कि खराब जगहों की तुलना में बिना रुकावट वाली जगहों पर मिट्टी के बीज बैंकों की रिचनेस ज़्यादा थी, जिससे पता चलता है कि दुनिया भर के इकोसिस्टम में, मिट्टी के बीज बैंक इंसानों की वजह से हो रही बायोडायवर्सिटी की कमी को भी दिखाते हैं.
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