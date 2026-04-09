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अमेरिका में सैन्य सेवा के योग्य हर पुरुष बनेगा सैनिक! ट्रंप कर सकते हैं नियमों में बड़ा बदलाव

Military Draft Pool: अमेरिका का 'सेलेक्टिव सर्विस सिस्टम' अब खुद सभी 18 से 25 साल के योग्य पुरुषों को मिलिट्री ड्राफ्ट पूल के लिए रजिस्टर करेगा.

Published date india.com Published: April 9, 2026 3:22 PM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
अमेरिका में सैन्य सेवा के योग्य हर पुरुष बनेगा सैनिक! ट्रंप कर सकते हैं नियमों में बड़ा बदलाव
(photo credit AI, for representation only)

Military Draft Pool: अमेरिका का सेलेक्टिव सर्विस सिस्टम'(SSS) देश के सभी 18 से 25 साल के योग्य पुरुषों को मिलिट्री ड्राफ्ट पूल के लिए अपने-आप रजिस्टर करेगा. यह प्रक्रिया दिसंबर से शुरू हो जाएगी.

डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, नियम में यह बदलाव ‘सेलेक्टिव सर्विस सिस्टम’ ने पेश किया है. अमेरिका में एसएसएस उन अमेरिकियों का डेटाबेस रखता है जो मिलिट्री में सेवा देने के योग्य हैं.

क्या होगा इस बदलाव का असर

SSS एजेंसी की वेबसाइट पर कहा गया है, ‘इस कानूनी बदलाव से रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी पुरुषों से हटकर SSS पर आ जाएगी. एसएसएस अब फेडरल डेटा स्रोतों के साथ मिलकर काम करेगा.

यह नियम बदलाव अभी भी रेगुलेटरी मामलों के तहत समीक्षा में है और इसके फाइनल होने का इंतजार है. पेंटागन और व्हाइट हाउस से अभी नए नियमों पर कोई टिप्पणी नहीं की है.

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56 साल पहले लागू हुआ था ड्रॉफ्ट

पिछली बार अमेरिका ने 1970 के दशक की शुरुआत से लेकर मध्य तक, वियतनाम युद्ध में के लिए ड्राफ्ट लागू किया था. वर्तमान कोई सक्रिय ड्राफ्ट न होने के बावजूद, 18 से 25 साल के पुरुषों के लिए एसएसएस में रजिस्टर करना जरूरी था, ताकि अगर कभी ड्राफ्ट लागू हो तो वे तैयार रहें.

क्या होगा नियम बदलने का फायदा

एजेंसी की वेबसाइट पर कहा गया है कि यह नियम बदलाव, ‘वर्कफोर्स में बदलाव’ के बीच इस प्रक्रिया को बस और आसान बना देगा. अमेरिका इस दिसंबर से मिलिट्री ड्राफ्ट पूल के लिए योग्य पुरुषों को ऑटोमैटिक रजिस्टर करने की तैयारी में है.

जो पुरुष रजिस्टर करने में नाकाम रहते हैं, उन पर 250,000 डॉलर तक का जुर्माना, पांच साल की जेल का प्रावधान है. ईरान में युद्ध शुरू होने के कुछ ही समय बाद, व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने एक इंटरव्यू में इस विकल्प को खारिज करने से इनकार कर दिया. लेविट ने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप समझदारी से किसी भी विकल्प को पूरी तरह से खारिज नहीं करते हैं. हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह मौजूदा योजना का हिस्सा नहीं है.

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Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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