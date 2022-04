Pakistan News: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल को देखकर मदीना में मस्जिद-ए-नबावी में चोर-चोर के नारे लगे. बता दें कि पीएम अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर सऊदी अरब पहुंचे हैं, वहां जम्हूरी वतन पार्टी (JWP) के अध्यक्ष शाहज़ैन बुगती के समर्थकों ने शुक्रवार को सऊदी अरब में पाकिस्तान के प्रधान मंत्री शहबाज़ शरीफ के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल के खिलाफ अपमानजनक चोर-चोर नारे लगाए, जिसके बाद इस्लामाबाद में पूर्व डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी पर हमला किया गया.Also Read - जिनके साथ इश्क की चर्चा हो गई थी खास, अब बन गए उनके ही बॉस, रब्बानी जानें आगे क्या होगा?

ट्विटर पर एक वीडियो को साझा करते हुए, पाकिस्तानी पत्रकार मुर्तजा अली शाह ने कहा, "इस्लामाबाद में शाहज़ैन बुगती के समर्थकों ने सऊदी में शाहज़ैन के साथ जो हुआ उसके प्रतिशोध में पूर्व डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी पर हमला किया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है." पाकिस्तानी पत्रकार शाह के अनुसार, कासिम सूरी ने कहा कि जब शाहज़ैन बुगती समर्थकों ने हमला किया तो वह दोस्तों के साथ बैठे थे.

Shahzain Bugti’s supporters in Islamabad attack former deputy speaker Qasim Suri in retaliation of what happened to Shahzain in Saudi. Very unfortunate. pic.twitter.com/q5ldqDpLJy

— Murtaza Ali Shah (@MurtazaViews) April 28, 2022