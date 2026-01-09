Hindi World Hindi

लड़कियों को 1000 से ज्यादा मैसेज भेजे, दबोचा और बोले-मैं तुम्हें चूमना चाहता हूं, किस बड़ी हस्ती ने की ये गंदी हरकत?

Female Staff Harassment: जापान के पूर्व गवर्नर पर यौन उत्पीड़न के कई आरोप लगे हैं.

Female Staff Harassment: जापान में यौन उत्पीड़न का एक मामला सुर्खियों में है. मध्य जापान के फुकुई प्रांत के गवर्नर तात्सुजी सुगिमोटो ने पद से इस्तीफा दे दिया है. उन पर पिछले महीने ही आरोप ला था कि उन्होंने महिला कर्मचारियों को लगभग 1,000 परेशान करने वाले टेक्स्ट भेजे. वकीलों की एक जांच रिपोर्ट में बुधवार को यह बात कही गई है.

कितनी महिलाएं बनीं शिकार



साउथ चाइना मार्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक फुकुई के पूर्व गवर्नर तात्सुजी सुगिमोटो ने कम से कम चार महिला कर्मचारियों को ‘मैं तुम्हें किस करना चाहता हूं’ जैसे मैसेज भेजे. साथ ही कहा, मुझे तुम्हें गले लगाने की बहुत इच्छा हो रही है. उन्होंने महिलाओं को चेतावनी दी कि वे ये टेक्स्ट किसी और को न दिखाएं, और उनसे कहा, इसे पूरी तरह से गुप्त रखना और अपने साथ कब्र में ले जाना.

हर सीमा पार की



मैसेज में ऐसे मैसेज भी थे जिनमें 63 वर्षीय सुगिमोटो ने कई महिला कर्मचारियों के साथ यौन संबंध बनाने की कोशिश की और उनकी शारीरिक बनावट पर टिप्पणी की.

महिला कर्मचारियों को छुआ

रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कई बार महिला कर्मचारियोंके शरीर को भी छुआ. यह सारे खुलासे 6,000 कर्मचारियों के सर्वे के बाद सामने आए. रिपोर्ट में कहा गया है, पीड़ित होने का एहसास बहुत गंभीर था. सुगिमोटो ने एक महिला कर्मचारी की स्कर्ट के अंदर हाथ डाला और उसके निजी अंगों को छुआ, और एक महिला कर्मचारी के साथ दो सीटों वाले सोफे पर बगल में बैठकर उसकी जांघ को भी छुआ.

क्या बोले पूर्व गवर्नर

सुगिमोटो ने सुनवाई के दौरान ऐसे टेक्स्ट भेजने की बात मानी और बताया कि मैसेज पाने वालों के लिए उनके मन में स्नेह था और वह नशे में थे और लापरवाह हो गए थे. उन्होंने छेड़छाड़ के आरोपों से इनकार किया और कहा कि उन्हें ऐसी घटनाओं की बिल्कुल कोई याद नहीं है. रिपोर्ट में कहा गया है कि पूर्व आंतरिक मामलों के मंत्रालय के नौकरशाह सुगिमोटो ने लाइन ऐप और अपने निजी ईमेल पते का इस्तेमाल करके टेक्स्ट भेजे.

