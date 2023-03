इस देश के पूर्व PM को भ्रष्टाचार के कई आरोपों में किया गया गिरफ्तार, कोविड सहायता राशि भी गबन का आरोप

World News: मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री मुहीद्दीन यासीन (Muhyiddin Yassin) को भ्रष्टाचार के कई आरोपों में गिरफ्तार कर लिया गया. न्यूज एजेंसी ANI ने रॉयटर्स के हवाले से इसकी जानकारी दी. मलेशिया की भ्रष्टाचार रोधी एजेंसी ने कहा कि मुहीद्दीन पर सत्ता के दुरुपयोग और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित कानूनों के तहत आरोप लगाए जाएंगे. मार्च 2020 से अगस्त 2021 तक मलेशिया की कमान संभालने वाले मुहिद्दीन अहम पद से हटने के बाद मुकदमे का सामना करने वाले देश के दूसरे नेता होंगे.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रज्जाक पर साल 2018 के आम चुनाव में हार के बाद भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए गए थे. अंतिम अपील खारिज होने के बाद पिछले साल अगस्त में उन्हें जेल भेज दिया गया था. उन्हें 12 साल की जेल की सजा हुई है. भ्रष्टाचार रोधी एजेंसी ने कहा कि मुहिद्दीन पर अपने कार्यकाल के दौरान सरकारी परियोजनाओं में हुए कथित कदाचार और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर शुक्रवार को आरोप लगाए जाएंगे.