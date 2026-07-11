EXPLAINED: आसमान से जमीन पर फेंका जाएगा 550 टन जहर, लाखों चूहों को क्यों एक साथ मार रहा है ये देश

दक्षिण अफ्रीका जल्द ही मैरियन द्वीप पर हेलिकॉप्टरों से 550 टन जहर मिला चारा गिराने जा रहा है. सुनने में यह फैसला चौंकाने वाला लग सकता है, लेकिन इसके पीछे मकसद लाखों आक्रामक चूहों का सफाया कर दुर्लभ समुद्री पक्षियों और द्वीप की जैव विविधता को बचाना है. जानिए आखिर क्यों शुरू किया जा रहा है यह करोड़ों रुपये का मेगा अभियान.

Written by: Ikramuddin
Published: July 11, 2026, 8:51 PM IST
EXPLAINED: आसमान से जमीन पर फेंका जाएगा 550 टन जहर, लाखों चूहों को क्यों एक साथ मार रहा है ये देश
मिशन में 4 से 6 हेलिकॉप्टरों की मदद से करीब 550 टन जहर मिला चारा मैरियन द्वीप पर फैलाया जाएगा. (Photo/mousefreemarion)

दुनिया में शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा जब किसी द्वीप पर हेलीकॉप्टर से सैकड़ों टन जहर गिराने की तैयारी की गई हो. मगर साउथ अफ्रीका अब ठीक ऐसा ही करने जा रहा है. इस मिशन में 4 से 6 हेलिकॉप्टरों की मदद से करीब 550 टन जहर मिला चारा (Poison Bait) मैरियन द्वीप पर फैलाया जाएगा. इस पूरे अभियान पर करीब एक करोड़ डॉलर (10 मिलियन डॉलर) खर्च किए जा रहे हैं. पहली नजर में यह फैसला बेहद चौंकाने वाला लग सकता है. आखिर लाखों चूहों को एक साथ मारने की जरूरत क्यों पड़ गई? इसके पीछे की वजह सिर्फ चूहे नहीं, बल्कि इस द्वीप की पूरी जैव विविधता को बचाना है.

आखिर कहां है मैरियन द्वीप?

मैरियन द्वीप दक्षिण अफ्रीका के प्रशासनिक क्षेत्र में आने वाला एक दूरदराज द्वीप है. ये हिंद महासागर के दक्षिणी हिस्से में केपटाउन से करीब 1,900 किलोमीटर दूर स्थित है. यहां कोई स्थाई आबादी नहीं रहती. कुछ वैज्ञानिक और मौसम विभाग के कर्मचारी समय-समय पर यहां काम करते हैं. मगर ये द्वीप अल्बाट्रॉस, पेट्रेल, पेंगुइन और कई दुर्लभ समुद्री पक्षियों का सुरक्षित प्रजनन स्थल माना जाता है. दुनिया भर के संरक्षण विशेषज्ञ इसे बेहद महत्वपूर्ण प्राकृतिक क्षेत्र मानते हैं.

चूहे यहां पहुंचे कैसे?

करीब 200 साल पहले सील का शिकार करने वाले जहाजों के जरिए चूहे गलती से इस द्वीप पर पहुंच गए. उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि ये छोटे-छोटे जीव आगे चलकर इतनी बड़ी समस्या बन जाएंगे. द्वीप पर चूहों का कोई प्राकृतिक दुश्मन नहीं था. भरपूर भोजन मिला और वे तेजी से बढ़ने लगे. आज अनुमान है कि यहां 10 लाख से ज्यादा चूहे मौजूद हैं.

आखिर ये चूहे कर क्या रहे हैं?

पहले ये चूहे बीज, कीड़े-मकोड़े और छोटे जीव खाते थे. लेकिन पिछले कुछ सालों में वैज्ञानिकों ने देखा कि ये अब जीवित समुद्री पक्षियों पर भी हमला करने लगे हैं. सबसे ज्यादा खतरा अल्बाट्रॉस और पेट्रेल जैसे पक्षियों के बच्चों को है. कई बार चूहे रात के समय उनके सिर और शरीर को कुतरने लगते हैं. हैरानी की बात यह है कि इन पक्षियों ने लाखों साल ऐसे माहौल में विकास किया, जहां चूहों जैसे छोटे स्तनधारी शिकारी थे ही नहीं. इसलिए इनमें खुद का बचाव करने की क्षमता बहुत कम है. इसी वजह से हर साल बड़ी संख्या में पक्षियों के बच्चे मर रहे हैं.

तेजी बढ़ी चूहों की आबादी

वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन ने भी इस समस्या को और गंभीर बना दिया है. पहले यहां का मौसम इतना ठंडा था कि चूहों की संख्या सीमित रहती थी. लेकिन अब तापमान में बदलाव के कारण उनके प्रजनन का समय बढ़ गया है. एक मादा चूहा साल में कई बार बच्चे दे सकती है और हर बार 7-8 बच्चे पैदा हो सकते हैं. यही वजह है कि इनकी आबादी तेजी से बढ़ती चली गई.

550 टन जहर कैसे फैलाया जाएगा?

रिपोर्ट के मुताबिक ‘माउस-फ्री मैरियन’ नाम के इस प्रोजेक्ट के तहत हेलीकॉप्टर पूरे द्वीप के ऊपर तय रूट पर उड़ेंगे और जीपीएस की मदद से हर इलाके में जहर मिला चारा गिराएंगे. इस योजना का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी चूहा बच ना पाए. एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर एक भी गर्भवती मादा चूहा बच गई, तो कुछ ही समय में पूरी आबादी फिर से बढ़ सकती है और सारी मेहनत बेकार हो जाएगी.

क्या दूसरे जानवरों को भी नुकसान होगा?

यह इस अभियान का सबसे संवेदनशील पहलू है. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे सिर्फ चूहे ही मरें और किसी दूसरे जीव पर असर बिल्कुल ना पड़े. हालांकि इस जहर को इस तरह तैयार किया गया है कि मिट्टी और पानी पर इसका असर कम से कम हो. अभियान के दौरान पक्षियों और दूसरे वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए भी विशेष इंतजाम किए जाएंगे.

पहले भी की गई थी ऐसी कोशिश

1940 के दशक में चूहों को खत्म करने के लिए इस द्वीप पर करीब 2,000 जंगली बिल्लियां छोड़ी गई थीं. मगर इसके उलट होने लगा. बिल्लियां चूहों के साथ-साथ समुद्री पक्षियों का भी शिकार करने लगीं. बाद में उन्हें हटाने में कई साल लग गए. इसके बावजूद चूहे पूरी तरह खत्म नहीं हुए और उनकी आबादी लगातार बढ़ती रही.

क्यों जरूरी माना जा रहा है यह मिशन?

एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर अभी कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया, तो मैरियन द्वीप पर प्रजनन करने वाली 29 में से 19 पक्षी प्रजातियां स्थानीय स्तर पर खत्म हो सकती हैं. यही वजह है कि संरक्षण संस्थाएं इस अभियान को जैव विविधता बचाने के लिए जरूरी मान रही हैं, भले ही इसमें लाखों चूहों को मारना पड़े.

सवाल-जवाब

सवाल: 550 टन जहर कहां गिराया जाएगा?
जवाब: दक्षिण अफ्रीका के मैरियन द्वीप पर.

सवाल: यह अभियान क्यों चलाया जा रहा है?
जवाब: लाखों चूहों से दुर्लभ समुद्री पक्षियों और द्वीप की जैव विविधता को बचाने के लिए.

सवाल: चूहे इस द्वीप पर पहुंचे कैसे?
जवाब: करीब 200 साल पहले जहाजों के जरिए गलती से यहां पहुंच गए थे.

सवाल: इस अभियान में कितने हेलिकॉप्टर इस्तेमाल होंगे?
जवाब: चार से छह हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया जाएगा.

सवाल: इस प्रोजेक्ट पर कितना खर्च होगा?
जवाब: करीब 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर.

सवाल: अगर चूहों को नहीं हटाया गया तो क्या होगा?
जवाब: वैज्ञानिकों के मुताबिक, कई दुर्लभ समुद्री पक्षी प्रजातियां इस द्वीप से हमेशा के लिए गायब हो सकती हैं.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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