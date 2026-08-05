Explosion In Dubai: ईरान युद्ध के बीच दुबई में 20 मिनट के भीतर कम से कम सात धमाके

रिपोर्ट के मुताबिक, इस घटना का वीडियो बनाने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि धमाके की वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है.

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20 मिनट के भीतर कम से कम सात धमाके (image video ss)

दुबई के जेबेल अली इंडस्ट्रियल एरिया में धमाकों की खबर है. सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में रात के आसमान में धुएं के घने गुबार छाए हुए दिखाई दे रहे हैं. NDTV ने ईरान की मेहर समाचार एजेंसी के हवाले से कहा है कि अमीराती अधिकारियों के हवाले से बताया कि 20 मिनट के भीतर कम से कम सात धमाके हुए. रिपोर्ट के मुताबिक, इस घटना का वीडियो बनाने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि धमाके की वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है. इस बीच, NASA की थर्मल इमेज से पता चला कि बंदरगाह के पास मौजूद एक गोदाम में आग लग गई थी, जिसका इस्तेमाल ईंधन रखने और उसे एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए किया जाता था.

किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं

इस घटना में किसी के हताहत होने या नुकसान के बारे में तुरंत कोई जानकारी नहीं मिल पाई. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में रिहायशी इलाके के पास रात के आसमान में काला धुआं उठता हुआ दिखाई दिया. पास के अल फुरजान इलाके में रहने वाले लोगों ने भी AOL न्यूज़ को बताया कि जिस समय धमाकों की खबर मिली, उसी समय उन्होंने भी ‘धमक’ जैसी आवाज़ें सुनी थीं. दुबई शहर के सेंटर से लगभग 25 मील दक्षिण-पश्चिम में स्थित जेबेल अली, UAE के अहम शॉपिंग हब में से एक है.

अमेरिका-ईरान युद्ध के दौरान UAE हाई अलर्ट पर रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगियों पर तेहरान के जवाबी हमलों में उसे अक्सर निशाना बनाया जाता रहा है.

देखें वीडियो-

BREAKING: Yemen’s Houthis have struck the industrial area of Jebel Ali in Dubai, UAE, per initial reports. Widespread fires and plumes of smoke over the area and multiple explosions in Dubai in the past few minutes. pic.twitter.com/eMH9ASsNeT — The Hormuz Letter (@HormuzLetter) August 5, 2026

सिलेंडर फटने की एक और घटना

दुबई में ही एक और घटना में शेख ज़ायेद रोड पर एक कार शोरूम में गैस सिलेंडर फटने से एक भारतीय प्रवासी की मौत हो गई. यह घटना 3 अगस्त की है, जिसकी पुष्टि भारतीय वाणिज्य दूतावास ने 4 अगस्त को ‘गल्फ न्यूज़’ से पुष्टि की. दूतावास ने शोक व्यक्त किया और कहा कि वे पीड़ित परिवार को हर संभव मदद दे रहे हैं. एक करीबी रिश्तेदार ने मृतक की पहचान 27 साल शिजिन पॉल के तौर पर की, जो दक्षिण भारतीय राज्य केरल के रहने वाले थे. दुबई सरकार के मीडिया ऑफिस की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक, इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और पांच अन्य घायल हो गए.

दुबई सिविल डिफेंस की टीमों ने घटना के बाद तुरंत कार्रवाई की, स्थिति को काबू में किया, जगह को सुरक्षित किया और सुरक्षा के इंतज़ाम सुनिश्चित किए. दुबई मीडिया ऑफिस ने बताया कि घायलों को मेडिकल मदद और देखभाल मुहैया कराई गई.