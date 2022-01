दुबई: अबू धाबी में तेल के तीन टैंकरों में विस्फोट हो गया. इसमें तीन नागरिक मारे गए. जान गंवाने वालों में दो भारतीय हैं और एक पाकिस्तानी नागरिक है. घटना से अबू धाबी में ज़बर्दस्त हड़कंप है. ड्रोनों की मदद से विस्फोट किये गये हो सकते हैं और संभवत: इसकी वजह से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के मुख्य हवाई अड्डे के एक विस्तार पटल पर आग लगने की घटना सामने आई. अबू धाबी पुलिस ने हवाई अड्डे पर लगी आग को ‘मामूली’ बताया और कहा कि यह आग शहर के मुख्य विमानपत्तन के एक विस्तार पटल पर लगी, जो निर्माणाधीन है. बयान में अबू धाबी की सरकारी स्वामित्व वाली तेल कंपनी एडीएनओसी के एक भंडारण केंद्र के पास तीन पेट्रोलियम टैंकरों में विस्फोट की एक अलग घटना की भी जानकारी दी गयी.Also Read - South Africa में हो सकता है आईपीएल-2022 का आयोजन

इस बीच यमन के हूती विद्रोहियों ने संयुक्त अरब अमीरात में हमला करने का दावा किया है. अबू धाबी से देश की सरकार और विदेश नीति का संचालन होता है. अबू धाबी पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में छोटी-छोटी उड़ने वाली वस्तुओं के दोनों इलाकों में गिरने का पता चला है, जो संभवत: ड्रोन से संबंधित हो सकती हैं. इनसे विस्फोट और आग की घटना को अंजाम दिया गया हो सकता है. उन्होंने कहा कि इन घटनाओं में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है. पुलिस ने इससे ज्यादा जानकारी नहीं दी. Also Read - लोन देने से किया इनकार तो शख्स ने बैंक में ही लगा दी आग, पुलिस ने किया गिरफ्तार

#UPDATE: Three people – One Pakistani and two Indian nationals – were killed, and six others were wounded with injuries ranging from light to medium, according to WAM, reports Dubai’s Al-Arabiya English.

— ANI (@ANI) January 17, 2022