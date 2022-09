Kabul Mosque Blast: अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में शुक्रवार को एक मस्जिद के पास बड़ा धमाका (Kabul Mosque Explosion) हुआ है. धमाके में चार लोगों की मौत हो गई और 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए. रिपोर्ट के मुताबिक जान गंवाने वालों की संख्या में बढ़ सकती है. बता दें कि हादसा जुमे की नमाज के ठीक बाद हुआ है. गृहमंत्री के प्रवक्ता अब्दुल नफी ताकोर ने कहा, ‘विस्फोट मस्जिद के पास मुख्य सड़क पर हुआ.’Also Read - इस देश ने भी बैन किया PUBG, TikTok पर भी है रोक की तैयारी

An explosion reported in Wazir Akhan area of Kabul. #kabul #Blast pic.twitter.com/KgLrSZMEcV

— Nazir Shah (@SsyedHhussain) September 23, 2022