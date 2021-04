Donald Trump Facebook Page : फेसबुक ने एक बार फिर से अपने प्लेटफॉर्म से पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बाहर कर दिया है. दरअसल, ट्रंप ने अपनी बहू लारा ट्रंप के फेसबुक पेज के जरिये एक इंटरव्यू को पोस्ट कर अपने ऊपर लगे प्रतिबंध से बचने की कोशिश की थी. लारा, डोनाल्ड ट्रंप के बेटे एरिक फ्रेडरिक ट्रंप की पत्नी हैं. Also Read - Facebook is building an instagram app for kids: बच्चों के लिए अलग इंस्टाग्राम ऐप बना रही फेसबुक

फेसबुक ने बुधवार को द वर्ज को दिए अपने एक बयान में कहा कि कंपनी ने लारा ट्रंप के फेसबुक पेज से कंटेंट को हटाया है, जिसके जरिये पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात रखना चाहते थे. Also Read - Quad: जो बाइडन ने कहा- इंडो-पैसिफिक क्षेत्र को मुक्‍त रखने की चुनौत‍ियों का मिलकर सामना करेंगे यूएस, जापान, भारत और ऑस्‍ट्रेलिया

प्रतिबंधों का हवाला देते हुए कंपनी ने आगे कहा, “डोनाल्ड ट्रंप के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर लगाए गए प्रतिबंध के मद्देनजर उनकी ओर से पेश किए गए किसी भी विषयसामग्री को हटा दिया जाएगा और परिणामस्वरूण अकाउंट्स पर अतिरिक्त रोक लगाई जाएगी.” Also Read - Quad Summit 2021: क्वाड समूह का ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन, एक मंच पर जुटे भारत-अमेरिका सहित दुनिया के चार ताकतवर मुल्क; चीन को दिया संदेश

बाद में लारा ने फेसबुक की ओर से भेजे गए एक ईमेल के स्क्रीनशॉट को साझा किया गया, जिसमें कंपनी ने एक इंटरव्यू को हटाए जाने की बात कही गई है. इसमें डोनाल्ड ट्रंप की आवाज थी और साथ में इसमें चेतावनी भी दी गई है कि इस तरह की विषयसामग्रियों के चलते अकाउंट पर और ज्यादा प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे.

अमेरिका में 6 जनवरी को कैपिटल हिल में हुए हिंसक घटनाओं के बाद से फेसबुक ने डोनाल्ड ट्रंप पर पूरी तरह से प्रतिबंधित लगा रखा है.

(इनपुट आईएएनएस)