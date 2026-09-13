दर्द हो तो पसंदीदा गाना सुनना क्यों देता है राहत? 57 स्टडीज से पता चली अनोखी बात

जब शरीर में कहीं दर्द होता है तो कई लोग अपना पसंदीदा गाना सुनना शुरू कर देते हैं. आमतौर पर माना जाता है कि म्यूजिक हमारा ध्यान दर्द से हटा देता है, इसलिए दर्द कम महसूस होता है. लेकिन नई रिसर्च बताती है कि कहानी सिर्फ इतनी नहीं है. गाना सुनने से मिलने वाली राहत इस बात पर भी निर्भर करती है कि वह म्यूजिक हमें कितना पसंद है, उसे चुनने का फैसला हमारा अपना है या नहीं और क्या हम उसके साथ खुद भी जुड़ते हैं. वैज्ञानिकों ने म्यूजिक और दर्द के बीच संबंध को समझने के लिए 57 अलग-अलग स्टडीज की समीक्षा की. इन रिसर्च में 20 देशों के लोगों को शामिल किया गया था. ज्यादातर स्टडीज में स्वस्थ लोगों पर थोड़े समय के लिए दर्द पैदा करके देखा गया कि म्यूजिक का उन पर क्या असर होता है.
अगर म्यूजिक केवल ध्यान भटकाने की वजह से दर्द कम करता, तो कोई भी ऐसा संगीत जो हमारा ध्यान खींचे, काम करना चाहिए था. लेकिन रिसर्च में ऐसा नहीं मिला. एक प्रयोग में लोगों को बिजली की हल्की उत्तेजना के दौरान अलग-अलग तरह का म्यूजिक सुनाया गया. जो लोग अच्छा और सुकून देने वाला म्यूजिक सुन रहे थे, उन्होंने दर्द कम महसूस किया. वहीं, खराब या अप्रिय म्यूजिक सुनने वालों को उतनी राहत नहीं मिली. कुछ दूसरी स्टडीज में लोगों को दर्द शुरू होने से पहले ही म्यूजिक सुनाया गया. इसके बावजूद बाद में दर्द कम महसूस हुआ. इससे संकेत मिलता है कि म्यूजिक का असर केवल दर्द के समय ध्यान भटकाने तक सीमित नहीं है.
रिसर्च में यह भी सामने आया कि जब लोगों को खुद म्यूजिक चुनने का मौका मिला तो उन्हें ज्यादा फायदा हुआ. एक प्रयोग में 51 लोगों ने कुछ समय तक अपना हाथ बर्फ जैसे ठंडे पानी में रखा. जिन लोगों को म्यूजिक चुनने की ज्यादा आजादी मिली, वे ज्यादा देर तक इसे सह पाए और उन्होंने दर्द भी कम बताया. खास बात यह रही कि जिन्हें वह म्यूजिक पसंद आया, उनमें इसका असर और ज्यादा दिखा. एक दूसरी स्टडी में 286 ऐसे लोगों को शामिल किया गया जिन्हें पहले से दर्द था. यहां भी अपनी पसंद का म्यूजिक सुनने से दर्द की तीव्रता कम हुई. वहीं गाने की जटिलता बढ़ाने या घटाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ा.
सिर्फ म्यूजिक सुनना ही नहीं, उसके साथ खुद जुड़ना भी फायदेमंद हो सकता है. एक स्टडी में लोगों को म्यूजिक की ताल पर हाथ से टैप करने को कहा गया. जिन लोगों ने म्यूजिक के साथ ताल मिलाई, उन्हें बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा राहत मिली. एक अन्य प्रयोग में 40 लोगों ने ठंडे पानी में हाथ रखते हुए गाना गाया. जिन लोगों ने अपनी पसंद का गाना खुद गाया, उन्हें सिर्फ गाना सुनने या चुपचाप बैठे रहने वालों की तुलना में ज्यादा राहत मिली. दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर लोगों ने माना कि गाना गाने के दौरान उनका ध्यान सबसे ज्यादा भटका था. लेकिन सिर्फ ध्यान भटकने से इस पूरे असर को समझाया नहीं जा सकता.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें