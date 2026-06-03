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बिना नर के 100000 साल से रह रहीं मादाएं, फिर कैसे नहीं हुआ इस प्रजाति का अंत? वैज्ञानिक क्या बोले

Females Survived Without Males: आखिर एक प्रजाति की मछली नर के बिना 100,000 वर्षों तक कैसे जीवित रही?

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Updated: June 3, 2026, 12:37 PM IST
बिना नर के 100000 साल से रह रहीं मादाएं, फिर कैसे नहीं हुआ इस प्रजाति का अंत? वैज्ञानिक क्या बोले
ये मछलियां सिर्फ मादा संतान पैदा करती हैं. (photo credit AI, for representation only)

Females Survived Without Males: वैज्ञानिकों को एक प्रजाति की मछली के बारे में बताया है, जिसमें अद्भुत गुण है. ये सारी मछलियां मादा हैं. इनकी प्रजाति में कोई नर नहीं है. और करीब एक लाख साल से ये मछलियां बिना अपनी प्रजाति के नरों रह रहा हैं. फिर कैसे ये मछलियां विलुप्त नहीं हो रही हैं? 100 साल से वैज्ञानिक इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें लगता है कि उन्हें इसका पता चल गया है.

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कौन सी है ये मछली और कहां पायी जाती हैं

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, मेक्सिको और दक्षिणी टेक्सास की नदियों में ये मछलियां पायी जाती हैं. यह मछली अमेजन मौली (Amazon molly) है. इसका नाम ग्रीक पौराणिक कथाओं में वर्णित मादा योद्धा जनजाति के नाम पर रखा गया है.

दूसरी प्रजाति के नरों के साथ बनाती हैं संबंध

गर्म, धीमी गति से बहने वाले पानी में, ये मादा मछलियां अपने झुंड के बीच तैरती हैं, और निकट संबंधी प्रजातियों के नर मछलियों से टकराते हैं. यहीं पर वह अपना साथी चुनती हैं.

गाइनेजेनेसिस का कमाल और पैदा होती हैं सिर्फ मादा

अमेजन मौली मछलियों एक असामान्य विकासवादी घटनाक्रम और नर के जीन उनकी संतान में कोई भूमिका नहीं निभाते. इस जैविक प्रक्रिया को गाइनेजेनेसिस कहा जाता है, जिसमें वह नर के शुक्राणु का उपयोग केवल अंडाणु के विकास को प्रेरित करने के लिए करती है, लेकिन उसके डीएनए को तुरंत ही त्याग देती है. ये मछलियां केवल बेटियां पैदा करती हैं, जिनमें से प्रत्येक उसकी स्वयं की प्रतिरूप होती है.

क्या कहता है विकासवादी सिद्धांत

  • विकासवादी सिद्धांत के मुतापिक, अलैंगिक प्रजातियों को शीघ्र ही विलुप्त हो जाना चाहिए
  • बिना यौन प्रजनन के जीनोम में हानिकारक उत्परिवर्तन जमा हो जाते हैं
  • फिर भी यह केवल मादा वाली प्रजाति लगभग 100,000 वर्षों से अस्तित्व में है

फिर ये जीवित कैसे हैं

वैज्ञानिक यह पा रहे हैं कि अलैंगिक प्रजातियां पहले की सोच से कहीं अधिक लचीली हो सकती हैं. यह उस पुरानी धारणा को चुनौती दे रहा है कि बिना यौन प्रजनन के जीवन का असफल होना तय है.

क्या कहते हैं शोधकर्ता

जर्मनी के म्यूनिख स्थित लुडविग मैक्सिमिलियन विश्वविद्यालय के कम्प्यूटेशनल जीवविज्ञानी और अमेजन मौली पर नए अध्ययन के सह-लेखक एडवर्ड राइसमेयर कहते हैं कि अलैंगिक प्रजनन एक ज़्यादा बेहतर सौदा लगता है. इसमें किसी साथी को ढूंढने (और उससे निपटने) की ज़रूरत नहीं होती, और आप अपने 100 फीसदी जीन आगे बढ़ा सकते हैं.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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