बिना नर के 100000 साल से रह रहीं मादाएं, फिर कैसे नहीं हुआ इस प्रजाति का अंत? वैज्ञानिक क्या बोले

Females Survived Without Males: वैज्ञानिकों को एक प्रजाति की मछली के बारे में बताया है, जिसमें अद्भुत गुण है. ये सारी मछलियां मादा हैं. इनकी प्रजाति में कोई नर नहीं है. और करीब एक लाख साल से ये मछलियां बिना अपनी प्रजाति के नरों रह रहा हैं. फिर कैसे ये मछलियां विलुप्त नहीं हो रही हैं? 100 साल से वैज्ञानिक इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें लगता है कि उन्हें इसका पता चल गया है.
बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, मेक्सिको और दक्षिणी टेक्सास की नदियों में ये मछलियां पायी जाती हैं. यह मछली अमेजन मौली (Amazon molly) है. इसका नाम ग्रीक पौराणिक कथाओं में वर्णित मादा योद्धा जनजाति के नाम पर रखा गया है.
गर्म, धीमी गति से बहने वाले पानी में, ये मादा मछलियां अपने झुंड के बीच तैरती हैं, और निकट संबंधी प्रजातियों के नर मछलियों से टकराते हैं. यहीं पर वह अपना साथी चुनती हैं.
अमेजन मौली मछलियों एक असामान्य विकासवादी घटनाक्रम और नर के जीन उनकी संतान में कोई भूमिका नहीं निभाते. इस जैविक प्रक्रिया को गाइनेजेनेसिस कहा जाता है, जिसमें वह नर के शुक्राणु का उपयोग केवल अंडाणु के विकास को प्रेरित करने के लिए करती है, लेकिन उसके डीएनए को तुरंत ही त्याग देती है. ये मछलियां केवल बेटियां पैदा करती हैं, जिनमें से प्रत्येक उसकी स्वयं की प्रतिरूप होती है.
वैज्ञानिक यह पा रहे हैं कि अलैंगिक प्रजातियां पहले की सोच से कहीं अधिक लचीली हो सकती हैं. यह उस पुरानी धारणा को चुनौती दे रहा है कि बिना यौन प्रजनन के जीवन का असफल होना तय है.
जर्मनी के म्यूनिख स्थित लुडविग मैक्सिमिलियन विश्वविद्यालय के कम्प्यूटेशनल जीवविज्ञानी और अमेजन मौली पर नए अध्ययन के सह-लेखक एडवर्ड राइसमेयर कहते हैं कि अलैंगिक प्रजनन एक ज़्यादा बेहतर सौदा लगता है. इसमें किसी साथी को ढूंढने (और उससे निपटने) की ज़रूरत नहीं होती, और आप अपने 100 फीसदी जीन आगे बढ़ा सकते हैं.
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