FIFA World Cup 2026: मेक्सिको में वर्ल्ड कप जश्न के दौरान बड़ा हादसा, कार की टक्कर से 17 घायल; देखें Video

FIFA World Cup: मेक्सिको में फीफा वर्ल्ड कप जीत के जश्न के दौरान बड़ा हादसा हुआ. काबो सैन लुकास में भीड़ में कार घुसने से 17 लोग घायल हुए. इसका वीडियो तेजी वायरल हो रहा है.

Written by: Rishabh Kumar
Published: June 25, 2026, 8:10 PM IST
FIFA World Cup 2026: मेक्सिको में वर्ल्ड कप जश्न के दौरान बड़ा हादसा, कार की टक्कर से 17 घायल; देखें Video
FIFA World Cup 2026 (Image X @LadyAstsay)

FIFA World Cup 2026: मेक्सिको में फीफा वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज मुकाबले में जीत के बाद लोग सड़कों पर जश्न मना रहे थे. इसी दौरान लोकप्रिय पर्यटन स्थल काबो सैन लुकास में एक बड़ा हादसा हो गया. जश्न मना रही भीड़ के बीच अचानक एक कार घुस गई, जिससे कई लोग उसकी चपेट में आ गए. इस घटना में कम से कम 17 लोग घायल हुए हैं. घायलों में कार चालक भी शामिल बताया गया है. सभी को इलाज के लिए स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया है.

हादसे की वजह अभी साफ नहीं

स्थानीय प्रशासन के मुताबिक कार भीड़ के बीच कैसे पहुंची, इसकी जांच की जा रही है. शुरुआती जानकारी में बताया गया है कि कार के आसपास बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे. कुछ लोग वाहन का रास्ता रोक रहे थे और उसके काफी करीब आ गए थे. इसके बाद किसी वजह से कार अचानक आगे बढ़ गई और कई लोगों को टक्कर लग गई. अधिकारियों का कहना है कि मामले की पूरी जांच के बाद ही हादसे की असली वजह सामने आएगी.

और पढ़ें: FIFA World Cup: नॉर्वे के 'वाइकिंग रो' जश्न पर छिड़ी बहस, जानें क्या है पूरा विवाद

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

घटना के बाद सोशल मीडिया पर कई वीडियो तेजी से वायरल होने लगे. इन वीडियो में एक काली कार भीड़ की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है. कुछ फुटेज में लोग कार को घेरते हुए भी नजर आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने वाहन पर हाथ भी मारे और उसके ऊपर पेय पदार्थ फेंके. इसके कुछ ही पल बाद कार तेज गति से आगे बढ़ी. हालांकि वायरल वीडियो की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, इसलिए प्रशासन जांच पूरी होने का इंतजार कर रहा है.

देखें Video

कई लोग घायल

नगर प्रशासन और सिविल प्रोटेक्शन विभाग के अनुसार हादसे में कुल 17 लोग घायल हुए हैं. सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया था. पुलिस और आपातकालीन सेवाओं की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि सार्वजनिक कार्यक्रमों और भीड़भाड़ वाले आयोजनों में सावधानी बरतें.

फुटबॉल महासंघ ने जताया दुख

मेक्सिकन फुटबॉल फेडरेशन ने इस घटना पर दुख जताया है. संगठन ने घायलों और उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए जल्द स्वस्थ होने की कामना की है. फेडरेशन ने कहा कि वह उम्मीद करता है कि संबंधित एजेंसियां मामले की निष्पक्ष जांच करेंगी और जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी. इस हादसे ने जीत के जश्न की खुशियों को अचानक चिंता और दुख में बदल दिया.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Sports Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Rishabh Kumar

Rishabh Kumar

ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.