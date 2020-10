Final US Presidential debate 2020 live: अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के दोनों उम्मीदवारों राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रतिद्वंद्वी जो बिडेन के बीच अंतिम प्रेसिडेंशियल डिबेट खूब मजेदार रहा. इस दौरान दोनों नेता एक दूसरे पर आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं. वे एक दूसरे को कोरोना वैक्सीन, अमेरिका के चीन के साथ संबंध और अन्य तमाम मुद्दों पर घेर रहे हैं. इस डिबेट में एक बड़ी बात यह निकलकर आ रही है कि इस बार अमेरिका चुनाव में भारत के साथ संबंध भी एक मुद्दा है. Also Read - US Presidential Election: डोनाल्‍ड ट्रंप बोले- जो बाइडेन एक भ्रष्ट राजनीतिज्ञ हैं

कई मुद्दों पर ये नेता भारत के साथ संबंधों की भी चर्चा कर रहे हैं. क्लाइमेट चेंज के मसले पर चर्चा के दौरान के डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आप चीन, रूस और भारत को देखिए. वहां की हवा कितनी गंदी हो चुकी है. हमने कार्बन उत्सर्जन को लेकर शानदार काम किया. Also Read - जो बाइडेन के चुनावी कार्यक्रम में कोरोना ने डाला खलल, कैंपेन के तीन सदस्य वायरस से संक्रमित

इन दोनों नेताओं के बीच कई बार निजी हमले भी हुए. ट्रंप ने पूर्व उपराष्ट्रपति जो बिडेन के बेटे को लेकर हमला बोला तो उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि यूक्रेन की एक कंपनी के साथ काम कर उनके बेटे ने कुछ गलत नहीं किया.

वैसे पिछले डिबेट की तुलना में इस अंतिम डिबेट में दोनों उम्मीदवारों ने काफी संयम दिखाया. पिछले डिबेट में निजी हमले और गैरजरूरी आक्रामकता को लेकर दोनों की आलोचना हुई थी.

इस डिबेट में नस्लवाद को लेकर खूब विवाद हुआ. जो बिडेन ने मौजूदा राष्ट्रपति को अमेरिका का सबसे ज्यादा रेसिस्ट राष्ट्रपति करार दे दिया. उन्होंने कि ट्रंप ने हमेशा नस्वादी हिंसा में और घी डालने का काम किया. लेकिन ट्रंप ने खुद का बचाव किया और कहा कि वह काले लोगों के हित के लिए हमेशा खड़े रहे.

इस डिबेट की एक सबसे अच्छी बात यह रही कि जो बिेडेन ने वादा किया कि वह अगर राष्ट्रपति बनते हैं तो वह अपने देश में न्यूनतम मजदूरी 15 डॉलर प्रति घंट करेंगे. इसके साथ ही उन्होंने ट्रंप के उस विचार को खारिज कर दिया कि ऐसा करने से छोटे कारोबारियों को दिक्कत होगी.