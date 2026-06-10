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बुर्का और नकाब पहनने पर लगेगा 30 लाख रुपये का जुर्माना? कहां हो रहा नया कानून बनाने पर विचार

Burqa Ban: बैलेरिक आइलैंड्स ने बुर्का और नकाब पर पूरी तरह रोक लगाने पर विचार कर रहा है.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Published: June 10, 2026, 9:46 AM IST
बुर्का और नकाब पहनने पर लगेगा 30 लाख रुपये का जुर्माना? कहां हो रहा नया कानून बनाने पर विचार
नकाब और बुर्के जैसे चेहरे को पूरी तरह ढकने वाले कपड़े पूरे यूरोप में एक विवादास्पद मुद्दा बन गए हैं. (photo credit AI, for representation only)

Burqa Ban: बैलेरिक आइलैंड्स ने बुर्का और नकाब पर पूरी तरह रोक लगा सकता है. यह द्वीप स्पेन में स्थित है और स्वायत्त है. बैलेरिक संसद इस बिल पर विचार कर रही है, जिसे शुरू में दक्षिणपंथी पार्टी ‘वॉक्स’ (Vox) और ‘पीपल्स पार्टी ऑफ द बैलेरिक आइलैंड्स’ (PP) ने पेश किया था.

और पढ़ें: नीतीश कुमार के बुर्का खींचने वाले विवाद पर विपक्ष ने काटा बवाल, महबूबा मुफ्ती से प्रियंका चतुर्वेदी तक किसने क्या कहा

कितना लगेगा जुर्माना

डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, बैलेरिक आइलैंड्स ने बुर्का और नकाब पर पूरी तरह रोक लगाने पर विचार किया है और बार-बार इन्हें पहनने वालों पर 25,000 पाउंड यानी करीब 30 लाख रुपये का भारी-भरकम जुर्माना लगाने की चेतावनी दी है.

चार साल की सजा और देश निकाला

बिल में यह भी बात कही गई है कि जो कोई भी किसी महिला को सिर ढकने वाला कपड़ा पहनने के लिए मजबूर करता है, डराता-धमकाता है या दबाव डालता है, उसे चार साल तक की जेल की सज़ा दी जाए. साथ ही, बार-बार ऐसा अपराध करने वाले विदेशियों को देश से बाहर निकाल दिया जाए

विरोधियों का कहना है कि बुर्के से सुरक्षा भी खतरे में पड़ती है. (photo credit AI, for representation only)

बड़ी बातें

जुर्माना उन लोगों पर लगेगा जो बार-बार बुर्का पहनते हैं

नाबालिगों या संरक्षण में रहने वाली महिलाओं पर इनका इस्तेमाल थोपने वालों पर भी लगेगा जुर्माना

कौन है विरोध में

विपक्षी पार्टियों पीएसआईबी, एमईएस पर मैल्लोर्का (Mallorca), एमईएस पर मिनोर्का (Menorca) और यूनिडास पोडेमोस (Unidas Podemos) ने इस बिल के खिलाफ वोट किया है. उन्होंने प्रस्तावित कानून को ‘नस्लवादी’ करार दिया है. पीएसआईबी की डिप्टी टेरेसा सुआरेज़ का मानना ​​है कि प्रस्तावित कानून महिलाओं की आज़ादी के बारे में नहीं है, बल्कि ‘एक कथित सांस्कृतिक खतरे के जुनूनी विचार’ के बारे में है.

क्या कह रहे समर्थक

वॉक्स की सांसद मैनुएला कनाडास, जिन्होंने इस पहल का समर्थन किया, ने तर्क दिया कि इन कपड़ों के इस्तेमाल को सामान्य मानने का मतलब है 21वीं सदी में मध्ययुगीन पिछड़ेपन को स्वीकार करना. उन्होंने पहचान, संस्कृति और रीति-रिवाजों को बनाए रखने की ‘प्राथमिकता’ का भी बचाव किया और इस बात पर ज़ोर दिया कि स्पेनिश समाज में ऐसी इस्लामी प्रथाओं के लिए कोई जगह नहीं है जो ‘महिलाओं का अपमान करती हैं’. नकाब व्यक्तित्व को मिटाने का एक जरिया है, जिसे महिला के नागरिक अस्तित्व को खत्म करने के लिए बनाया गया है.

क्या है नकाब और बुर्का

बुर्का पूरे शरीर को ढकने वाला एक लिबास है जो महिला के शरीर को ढकता है। सिर से पैर तक, जिसमें आंखों पर जालीदार स्क्रीन भी शामिल है. नकाब चेहरे के लिए एक पर्दा है जो आंखों के आस-पास के हिस्से को खुला रखता है.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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